به گزارش ایلنا،حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: امروز که مردم کشور بیش از هر زمان دیگری از مسئولین خود انتظار عدالت و کارآمدی دارند سخن را بر بر سه اصل مهم عدالت در توزیع منابع، تسریع در اجرای طرح های عمرانی و توجه به شان مردم مرز نشین تاکید میکنم.

وی افزود: کشور نیازمند تصمیمات قاطع و شجاعانه در حوزه های اقتصادی است و مهار تورم، ثبات ارزی و حمایت از تولید کنندگان باید در اولویت دولت باشد اما عدالت تنها در شاخص های اقتصادی معنا نمی یابد، در نظام پرداخت حقوق کارکنان نیز بی عدالتی وجود دارد و معلمان با چالش اجرای ناقص رتبه بندی و نابرابری روبرو هستند که باید این نابرابری اصلاح شود و از دولت انتظار می رود با همکاری مجلس، نظامی واحد و منصفانه برای حقوق کارکنان تدوین کند تا انگیزه خدمت تقویت شود همینطور موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی در دستور کار دولت قرار گیرد و استمرار وضعیت مبهم شغلی هزاران نیروی شرکتی نه تنها با عدالت سازگار نیست بلکه موجب تبعیض در میان کارمندان می شود و انتظار می رود دولت در اجرای مصوبات مجلس در تبدیل وضعیت نیروها تسریع کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به مواردی چون انضباط مالی دولت تاکید داریم گفت: به همین دلیل لایحه بدهی عمومی دولت را نهایی کردیم و درخواست داریم در اسرع وقت در دستور کار مجلس قرار گیرد و به توسعه مناسبات تجاری مالی بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه تاکید داریم و انتظار داریم موافقت نامه های ارتباطات مالی با کشورهای خارجی در دستور کار قرار گیرد همچنین انتظار داریم از ارجاع امور مرتبط با کمیسیون به سایر کمیسیون های مجلس خودداری شود کما اینکه تحقیق و تفحص از بانک ها به دیگر کمیسیون ها ارجاع شده که خلاف آیین نامه است همینطور از دولت انتظار می رود نسبت به افزایش سرمایه بانک ها برای اختصاص تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و نیازمندان و شاملین تسهیلات تکلیفی نظیر ازدواج،فرزند آوری و اشتغال اقدام کند.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات توسعه ای به استان ها یک ضرورت است و استان ها باید بتوانند منابع خود را متناسب با نیازها هزینه کنند و آذربایجان غربی به عنوان دروازه شمال غرب کشور ظرفیت ویژه ای برای دیپلماسی اقتصادی و تجارت مرزی با همسایگان دارد و انتظار می رود دولت با فعال کردن گمرکات و مناطق آزاد و ویزه اقتصادی این فرصت را به ثروت پایدار تبدیل کند، همچنین مردم ارومیه هم مطالباتی دارند نخست احیا دریاچه ارومیه نباید فراموش شود، احیای این دریاچه مساله ای حیاتی برای محیط زیست است و باید با بودجه واقعی و اقدام قاطع انجام شود و آنچه مایه ی افتخار است همزیستی اقوام و مذاهب مختلف در این استان است که زمینه ساز توسعه پایدار در استان شده است.

وی در پایان گفت: ما برای عدالت و توسعه سخن می گوییم و در این راه از مطالبه دست نمی کشیم و صدای مردم آذربایجان و ارومیه در مجلس طنین دارد و مسیر خدمت ادامه.

انتهای پیام/