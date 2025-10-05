طرح اصلاح موادی از قانون مهریه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این طرح را جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد.

