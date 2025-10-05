خبرگزاری کار ایران
طرح اصلاح موادی از قانون مهریه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد

رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این طرح را جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد.

 

