میانگین معدل دانش آموزان کل کشور بین ۹ تا ۱۲ است/ بررسی فرآیند برگزاری کنکور در ۳ سال گذشته در کمیسیون آموزش

احسان عظیمی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که برخی از نمایندگان به وزیر آموزش و پروش درخصوص افت تحصیلی دانش‌آموزان و پایین آمدن معدل آنان تذکراتی داده‌اند و حتی یک سوال ملی در این خصوص از وی اعلام وصول شده است، گفت: ما یک مشکل جدی الان در حوزه عملکرد نظام آموزشی‌مان در وزارت آموزش و پرورش داریم، آن هم این است که در رشته‌های گوناگون، به ویژه رشته‌های مهم مانند ریاضی، فیزیک، تجربی و علوم انسانی، میانگین معدل یا نمرات دروس بچه‌های ما در کل کشور، عدد پایینی است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میانگین معدل دانش آموزان تقریباً بین ۹ تا ۱۰ برای رشته ریاضی، حدود ۱۰ تا ۱۱ برای رشته تجربی و ۱۱ تا ۱۲ برای رشته علوم انسانی است. البته این اعداد ممکن است کمی متغیر هم باشد، زیرا گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم جابه‌جا می‌شوند و حرف ما هم این است که این عدد پایین است.

وی با اشاره به اینکه هنگامی که میانگین معدل کشورمان زیر ۱۲ را نشان می‌دهد یعنی کلاً نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش اشکالی دارد، خاطرنشان کرد: اشکالات را باید شناسایی کنیم، چرا؟ چون نمرات باید بیشتر باشد. زیرا این نمرات هستند که معدل را ایجاد می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان این که میانگین معدل دانش آموزان بین ۹ تا ۱۲ است و این عدد پایینی است، یادآور شد: تازه با اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل، دوستان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا کردند که این عدد یک ذره بالا آمده و به ۱۲ نزدیک شده است که این را هم ما مستند نداریم. وزارت آموزش و پرورش یا مرکز ارزشیابی خود وزارتخانه یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به صورت مستند حالا چه در کمیسیون یا هر جای دیگری اعلام کنند. این آمار را ما نداریم و الان هم متاسفانه نمی‌دانیم و آمار دقیقی از حدود ۱۷ میلیون دانش‌آموز نداریم تا ببینیم واقعا چند نفرشان معدل بین ۹ تا ۱۲ دارند، این آمار تا الان گزارش داده نشده است.

عظیمی راد افزود: البته من در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش روز یکشنبه پیشنهادی دادم و تصویب شد ان‌شاءالله یکی از جلساتی که به زودی کمیسیون برگزار خواهد کرد، در بحث بررسی فرایند کنکور در سه سال گذشته است. باید بررسی کنیم از سال ۱۴۰۱ تا الان واقعاً این مصوبه تاثیر قطعی معدل و فرآیند آزمون نهایی‌ها و همه این‌ها به چه شکلی بوده است. قطعاً در آن جلسه این معدل‌ها هم بررسی می‌شود، چون یکی از موضوعات موثر در کنکور ما معدل است.

وی تاکید کرد: الان آسیب‌ آموزشی ما در کشور همین است که کلاً میانگین معدل دانش‌آموزان عزیز ما در بعد کشوری، میانگین پایینی است و این نشان می‌دهد که نظام آموزشی و تدریس ما در مدارس اشکال جدی دارد. این اشکال باید شناسایی شود و این فرآیند باید برگردد؛ چون اگر این فرآیند برنگردد، به این معناست که عملاً ما دیگر آموزشی نداریم. یعنی بچه‌ها نه درسی می‌خوانند و نه درسی یاد می‌گیرند و معدل‌ها هم بسیار پایین است. اگر معدل‌ها زیر ۱۰ هم باشد، به معنای مردود بودن است.

عظیمی راد بیان کرد: ما نگرانی‌های بسیاری در زمینه نمرات دانش آموزان داریم در جلسات آینده کمیسیون این موضوع را بررسی خواهیم کرد و در دستور کار قرار می‌دهیم و این می‌تواند یک فتح بابی باشد تا حداقل یک بار سریع ما جلوی این موضوع را بتوانیم با کار کارشناسی بگیریم و اگر اشکالاتی وجود دارد، این اشکالات رفع شود.

انتهای پیام/