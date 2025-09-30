محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت تلاطم‌ها در بازار ارز و سکه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه گفت:‌ ما بارها در جلسات مختلف این موضوع را عنوان کرده‌ایم. در این مواقع، ما معمولاً چند روش را اتخاذ می‌کنیم. یکی از این روش‌ها تسریع در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است، هم کالاهای اساسی که با ارز ۲۸/۵۰۰ تامین می‌شود و هم سایر کالاهاست که در مرکز مبادله تأمین می‌شود.

بازار دوم عرضه‌ی ارز با هدف تامین عرضه ایجاد شده است

وی ادامه داد: اخیراً هم یک بازار دومی راه‌اندازی کرده‌ایم که سعی داریم آن را عمق دهیم و تقویت کنیم. این بازار را یک ماه است که راه‌ انداخته‌ایم و سعی می‌کنیم بیشتر به آن عمق بدهیم و ارز بیشتری را تامین کنیم.

برای مهار افزایش قیمت طلا تعداد حراج سکه را بیشتر کردیم

فرزین در خصوص مهار افزایش قیمت در بازار طلا عنوان کرد:‌ نکته بعدی مربوط به بازار طلاست. از دو هفته گذشته اعلام کرده‌ایم که تعداد حراج‌های خود را افزایش خواهیم داد و میزان پیش‌فروش‌مان را هم افزایش خواهیم داد، سکه بیشتری به بازار عرضه می‌کنیم و تلاش ما بر این است که نوسانات قیمت طلا کاهش پیدا کند.

از لحاظ منابع ارزی و طلا، اطمینان لازم وجود دارد

رییس بانک مرکزی با بیان اینکه همان‌طور که می‌دانید، از دو یا سه ماه پیش تاکنون، حباب قیمت طلا کاهش یافته است، اظهار کرد: قیمت طلا به دلیل افزایش قیمت جهانی هم افزایش پیدا می‌کند، بنابراین، از لحاظ منابع ارزی و طلا، اطمینان لازم را داریم، قطعاً این شرایط مدیریت خواهد شد.

امیدواریم بتوانیم آثار عوامل انتظاراتی بر نوسانات قیمت ارز و طلا را کاهش دهیم

وی خاطرنشان کرد: نوسانات کوتاه‌مدت بیشتر ناشی از عوامل انتظاراتی است که امیدواریم با اقدامات مثبتی که توسط مجموعه دولت در حال انجام است، بتوانیم آثار آن را کاهش دهیم.

انتهای پیام/