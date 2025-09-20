منصوری:
تعامل مقتدرانه، نه تندروی، راه حل ایران است
رئیس جبهه اصلاحات گفت: دکتر ظریف راهی را گشود که منافع ملی را حفظ کرد بدون آنکه ایران تسلیم شود. تعامل مقتدرانه، نه تندروی، راه حل ایران است.
به گزارش ایلنا، آذر منصوری در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
منتقدان برجام هنوز نگفته اند نسخه بدیلشان چه بود؟ ادامهی تقابل؟ خروج از NPT؟ یا جنگ جنگ تا پیروزی!؟ راه حل هایی بدون توجه به خواست مردم! دکتر ظریف راهی را گشود که منافع ملی را حفظ کرد بدون آنکه ایران تسلیم شود. تعامل مقتدرانه، نه تندروی، راه حل ایران است.