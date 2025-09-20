خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
منصوری:

تعامل مقتدرانه⁩، نه تندروی، راه حل ایران است

تعامل مقتدرانه⁩، نه تندروی، راه حل ایران است
رئیس جبهه اصلاحات گفت: دکتر ظریف⁩ راهی را گشود که منافع ملی را حفظ کرد بدون آنکه ایران تسلیم شود. ‌⁧ تعامل مقتدرانه⁩، نه تندروی، راه حل ایران است.

به گزارش ایلنا، آذر منصوری در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

منتقدان ⁧برجام⁩ هنوز نگفته اند نسخه بدیل‌شان چه بود؟ ادامه‌ی تقابل؟ خروج از NPT؟ یا جنگ جنگ تا پیروزی!؟ راه حل هایی بدون توجه به خواست مردم! دکتر ظریف⁩ راهی را گشود که منافع ملی را حفظ کرد بدون آنکه ایران تسلیم شود. ‌⁧ تعامل مقتدرانه⁩، نه تندروی، راه حل ایران است.

 

