حاجیدلیگانی گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
واکنش احتمالی مجلس به فعالسازی ماشه؛ خروج ازNPT تا معرفی سران اروپا به عنوان تروریست
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مکانیسم ماشه فعال شود مجلس اقداماتی را دارد که یکی از آنها میتواند خروج از NPT باشد، همچنین، باید مصوبهای داشته باشیم که سران کشورهای اروپایی را به عنوان سران تروریستی معرفی کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم تصویب قطعنامه شورای امنیت مبنی بر لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران و فعالسازی مکانیسم ماشه عنوان کرد: به ملت بزرگ ایران میگویم اقداماتی که اروپاییها انجام دادهاند، در واقع کار جدیدی نیست و تحریم جدیدی برای ایران اعمال نمیشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گذشته دهها برابر این تحریمها اعمال شده و این صرفاً یک عملیات روانی است که هدف آن تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور ماست.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر آنها با این اقدام به عنوان یک راهکار و اهرمی پیدا کردهاند برای اینکه قطعنامه ۲۲۳۱، که مربوط به پایان برجام در ۲۶ مهر امسال است، مجدداً استمرار یابد و فضا و سایه برجام همچنان حفظ شود تا نگذارند شرایط عادی شود.
حاجیدلیگانی درباره اقدامات مجلس درخصوص فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: مجلس گزینههای متفاوتی دارد که به موقع اعلام خواهد شد که یکی از این اقدامات میتواند بحث خروج ازNPT باشد.
وی عنوان کرد: همچنین، باید مصوبهای داشته باشیم که سران کشورهای اروپایی را به عنوان سران تروریستی معرفی کنیم، زیرا رفتارهای آنها باعث تقویت جریان دولت جعلی رژیم صهیونیستی در منطقه میشود که به این شکل آدمکشی میکند.
به گزارش ایلنا، روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با لغو دائمی تحریمهای اقتصادی علیه ایران مخالفت کرد.
بر اساس گزارشها، قطعنامهای که روز جمعه برای جلوگیری از بازگشت تحریمها به رأی گذاشته شد، چهار رأی موافق و ۹ رأی مخالف کسب کرد و دو کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.
روسیه، چین، الجزایر و پاکستان چهار کشوری بودند که از این قطعنامه حمایت کردند.
این رأیگیری در چارچوب روند ۳۰ روزهای انجام شد که از اواخر آگوست به ابتکار سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا آغاز شد تا در صورت برآورده نشدن خواستههایشان از سوی تهران، مکانیسم موسوم به «ماشه» فعال شود.