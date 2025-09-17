به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی در پایان امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره توزیع شیر مدارس گفت: چون این مسئله در ردیف بودجه تعیین شده بود، مشکلی در این مسئله وجود ندارد و جلسات آن تشکیل شده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: روز شنبه هفته آینده جلسه ویژه‌ای به ریاست آقای عارف معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه خواهیم داشت تا کار بهتر پیش برود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: کار جذب حدود ۲۵-۲۶ هزار نفر برای دانشگاه فرهنگیان انجام شده؛ دارند مشغول می‌شوند.

وی درباره کتاب های درسی گفت: کتاب های درسی، لباس فرم براساس روال در حال انجام است و خانواده ها خودشان پیگیر هستند. ثبت نام‌ها در بهترین شکل انجام شده است و در دوره ابتدایی نزدیک ۱۰۰ درصد و در متوسطه اول و دوم از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. به استثنای کسانی که در پایه های دهم بوده اند و برای هدایت تحصیلی ممکن است مشکلاتی داشته باشند.

وی ادامه داد: همه چیز آرام در حال انجام است وزارت کشور نیز استانداران را بسیج کرده است و استانداران شورای استان را تشکیل داده اند. روز گذشته نیز پویش نذر لوازم التحریر را رونمایی کردیم و فقط یک بنیاد خیریه بیش از یک میلیون بسته لوازم التحریر را اهدا کرده اند و ما الان بیش از یک میلیون و 300 هزار بسته لوازم التحریر آماده توزیع داریم. علاوه بر نهادها و موسسات حمایتی خرد و کلان نیز خودشان در حال توزیع هستند و از این باب نیز الحمدالله مشکلی نیست.

