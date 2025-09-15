اعلام ملاحظات ایران درمورد بیانیه اجلاس اسلامی - عربی راجع به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیانیه پایانی اجلاس فوقالعاده اسلامی - عربی راجع به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر ملاحظات و نقطه نظراتی را مطرح کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، ملاحظات و نقطه نظرات مطرح شده از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بیانیه پایانی اجلاس فوقالعاده اسلامی - عربی راجع به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در خصوص بیانیه نهایی اجلاس فوقالعاده عربی–اسلامی درباره تجاوز اسرائیل علیه دولت قطر، هیأت جمهوری اسلامی ایران مایل است موضع خود را نسبت به تعدادی از مسائل مندرج در آن روشن سازد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت تزلزلناپذیر خود را از تحقق حق ذاتی ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت اعلام میدارد و به شدت جنایات وحشیانهای را که رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین مرتکب میشود، محکوم میکند. حمایت استوار دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین غیرقابل انکار است و تعهد ما تحت هیچ شرایطی کاهش نخواهد یافت. بدون خدشه به موارد فوق، جمهوری اسلامی ایران مایل است ملاحظات زیر را در خصوص بیانیه نهایی اجلاس فوقالعاده عربی–اسلامی درباره تجاوز اسرائیل علیه دولت قطر که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در دوحه برگزار شد، به ثبت برساند:
در خصوص راهحل پایدار برای مسئله فلسطین و ابتکارات ارائهشده توسط کشورهای مختلف و گروههای کشورها، از جمله «اعلامیه نیویورک» درباره اجرای راهحل دو دولتی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی، همچنین ابتکار صلح عربی که در چندین بند بیانیه منعکس شده است، جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که راهحل بهاصطلاح «دو دولتی»، مسئله فلسطین را حل نخواهد کرد. از نظر ما، تنها راهحل واقعی و پایدار، تشکیل یک دولت دموکراتیک واحد است که از طریق برگزاری همهپرسی با مشارکت تمامی فلسطینیان – چه در داخل و چه در خارج از سرزمینهای اشغالی – و نمایندگی همه مردم فلسطین ایجاد شود. بر این اساس، ما خود را از هرگونه اشاره به این مفهوم و مفاهیم مشابه (از جمله قدس شرقی/بیتالمقدس شرقی، مرزهای ۱۹۶۷ و غیره) که در بیانیه آمده است، منفک میکنیم.
در خصوص شناسایی رژیم اسرائیل، ایران بار دیگر تأکید میکند که پیوستن به اجماع در خصوص این بیانیه نباید، بهطور صریح یا ضمنی، به هیچ وجه بهمنزله شناسایی رژیم اسرائیل تلقی شود.
در مورد حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، ایران تأکید میکند که همانند همه ملتهای صلحدوست، مردم فلسطین حق دارند از تمام ابزارهای لازم برای اعمال حق غیرقابل سلب خود در تعیین سرنوشت و رهایی از اشغال استعمار خارجی برخوردار باشند. با توجه به سبعیت نیروهای اشغالگر اسرائیل، هیچ چیز نباید این حق را محدود سازد. همچنین این وظیفه مشترک ما طبق حقوق بینالملل است که از این آرمان حمایت کنیم. بر همین اساس، ما بر ضرورت رویکردی جامع که منافع و نگرانیهای همه فلسطینیان را در نظر بگیرد تأکید مینماییم و بنابراین از هرگونه توافق وحدت ملی فلسطین که توسط مردم فلسطین حاصل و پذیرفته شود، حمایت میکنیم.
در خصوص تلاشهای میانجیگرانه و نقش ایالات متحده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تلاشهای خستگیناپذیر دولت قطر و جمهوری عربی مصر را برای دستیابی به آتشبس فوری و فراگیر و کاهش رنجهای عظیم مردم فلسطین ارج مینهد، تأکید دارد که سیاستها و اقدامات ایالات متحده آمریکا در عمل موجب استمرار و پشتیبانی از تجاوزات رژیم اسرائیل علیه ملت فلسطین شده است. با توجه به این واقعیت، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ایالات متحده نمیتواند بهعنوان طرفی معتبر یا بیطرف در پیشبرد صلحی عادلانه و پایدار در این مناقشه شناخته یا قلمداد شود.
از دبیرخانه میخواهیم تا تحفظات هیات جمهوری اسلامی ایران را در گزارش نهایی اجلاس درج نماید.