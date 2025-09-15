حیدری در گفتوگو با ایلنا:
اظهارات افرادی که کارشناس نیستند بهانه به دست نهادهای بینالمللی میدهد
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در حوزه دیپلماسی صدای واحد داشته باشیم. با کمال تأسف، برخی افراد کارشناس موضوع نیستند و به همین دلیل اظهار نظراتشان نیز کارشناسی نیست. از این جهت، تناقضی ایجاد میکند و بهانهای برای نهادهای بینالمللی فراهم میآورد و همین را ابزار میکنند. گرچه که این افراد میدانند که صحبتهایشان کارشناسی نیست. من به یقین میگویم که خود دولت نسبت به موضوعات هستهای و برنامههای هستهای و همکاری با آژانس حساسیت بیشتری دارد. بنابراین، نباید از این ناحیه دغدغهای داشته باشیم.
شهریار حیدری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از بیانیه شورای امنیت ملی در رابطه با توافق قاهره و مخالفت برخی نمایندگان مجلس با این تفاهنامه همکاری گفت: با توجه به پیشینه آژانس در مورد برنامه هستهای ایران، نهایت همکاری با آژانس در این ده یا پانزده سال اخیر صورت گرفته است و در آخر آژانس به یک عامل و سرویس برای رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل شده است و عملاً جمهوری اسلامی اعتمادی به آژانس ندارد. از این جهت، مجلس شورای اسلامی تصویب قانونی انجام داد ضمن اینکه در آن به اختیار شورای عالی امنیت ملی در بحث همکاری جمهوری اسلامی با آژانس اشاره کرد.
در توافق قاهره تعیین شد که همکاری ها زیر نظر شعام آغاز شود
وی ادامه داد: همه این موارد اگر تجمیع شوند، هم مجلس شورای اسلامی حق دارد و هم شورای عالی امنیت ملی باید با وسواس و حساسیت با آژانس برخورد کند. بنابراین در توافق قاهره قرار شد که جمهوری اسلامی همکاری کند و در یک شرایط و چارچوب مشخص زیر نظر شورای عالی امنیت ملی، همکاریها آغاز شود.
شعام با در نظر گرفتن ملاحظات همکاریها را تبیین می کند
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان درباره توافق با آژانس مطرح شد، اظهار کرد: همه اینها دغدغههای جدی است که باید نسبت به همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس وجود داشته باشد. بنابراین این طبیعی است و کاملاً امری عادی است که مجلس شورای اسلامی باید با حساسیت با این مسأله برخورد کند. ضمن اینکه چارچوب همکاریهای سازمان انرژی اتمی با آژانس تحت نظر شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و شورای عالی نیز با ملاحظات سیاسی، امنیتی و همچنین منافع ملی این همکاریها را در نظر میگیرد.
آژانس باید در چارچوب تخصصی خود عمل کند
حیدری با تاکید بر اینکه نباید بهانهای برای آژانس یا نهادهای بینالمللی فراهم شود که اعلام کنند جمهوری اسلامی همکاری نمیکند، عنوان کرد: ما همکاری میکنیم، اما این همکاری باید یک چارچوب داشته باشد که آژانس صرفاً برنامه تخصصی خود را انجام دهد نه اینکه عملاً به عنوان سرویس رژیم صهیونیستی عمل کند و بیاید بررسی کند که چه میزان خسارات به ما در جنگ تحمیلی وارد شده و به عنوان یک سرویس جاسوسی برای اسرائیل نقش ایفا کند. بنابراین این ملاحظات وجود دارد.
نگرانی برخی نمایندگان طبیعی است
وی افزود: تفاوتهایی که در بین نمایندگان از نظر اظهارنظر وجود دارد، کاملاً امری عادی است و در عین حال حساسیتهایی است که خود آژانس ایجاد کرده است. پیشینه و گذشته آژانس نشان داده که عملاً آژانس به سمت و سوی آمریکا و اسرائیل حرکت کرده و همکاری داشته است.
نگرانی ما از آژانس به دلیل عملکرد این نهاد است
این تحلیلگر مسائل بینالملل در خصوص اقدامات آژانس بعد از جنگ دوازده روزه تصریح کرد: ما انتظار داشتیم بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه، آژانس به شدت رفتارهای رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کند، زیرا ما تمام آنچه که در حوزه سازمان انرژی اتمی داشتیم قبلاً با هماهنگی آژانس بوده و زیر نظر آژانس قرار داشته است. همکاریهایی که داشتیم غیرمتعارف نبوده و کاملاً متعارف بوده است. بنابراین امروز اگر حساسیتی وجود دارد، به خاطر رفتار نادرست آژانس در گذشته است.
امیدواریم سازمان انرژی اتمی در همکاری با آژانس اشتباهی نکند
وی یادآور شد: رفتار آژانس باید در یک چارچوب مشخص و با دقت انجام شود، جمهوری اسلامی هم آماده همکاری است، اما در یک چارچوب مشخص و آنچه که تشخیص شورای عالی امنیت ملی است، باید توسط سازمان انرژی اتمی اجرایی شود. امیدوارم که این بار دیگر بهانهای برای آژانس نباشد و همچنین سازمان انرژی اتمی نیز اشتباهی در همکاری با آژانس نکند.
برخی در مجلس اظهارنظر میکنند که کارشناس نیستند
این عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی درباره برخی اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر استیضاح وزیر خارجه یا بازداشت رافائل گروسی در صورت سفر به ایران بیان کرد: ما باید در حوزه دیپلماسی صدای واحد داشته باشیم. با کمال تأسف، برخی افراد کارشناس موضوع نیستند و به همین دلیل اظهارنظراتشان هم کارشناسی نیست. از این جهت، تناقضی ایجاد میکند و بهانهای برای نهادهای بینالمللی فراهم میآورد و همین را ابزار میکنند. گرچه این افراد میدانند که صحبتهایشان کارشناسی نیست. من به یقین میگویم که خود دولت نسبت به موضوعات هستهای و برنامههای هستهای و همکاری با آژانس حساسیت بیشتری دارد. بنابراین، نباید از ناحیه دولت دغدغهای داشته باشیم.
وقتی که تصمیمساز شورای عالی امنیت ملی است، نباید نگرانی داشته باشیم
حیدری تاکید کرد: دولت در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و بسیار با دقت عمل میکند. بنابراین رفتار آژانس به خوبی تشخیص داده میشود. وزارت امور خارجه نیز در این زمینه فعال است و وقتی که تصمیمگیر و تصمیمساز شورای عالی امنیت ملی است، نباید نگرانی داشته باشیم. کما اینکه منافع ملی نیز باید در نظر گرفته شود. ما نمیتوانیم بهانهای به دشمن بدهیم و رفتاری کنیم که باعث بهرهبرداری آنها شود. ما باید ضمن اینکه همکاری داشته باشیم، چهارچوب همکاری مشخصی تعیین کنیم.
دولت ملاحظات کشور را بیشتر از افرادی که غیرکارشناسی صحبت میکنند، مد نظر دارد
وی خاطرنشان کرد: بنابراین همیشه در این شرایط مقام معظم رهبری از دولت حمایت کرده و بر همکاری و همچنین صدای واحد، بهویژه در حوزه نظام بینالملل تأکید کردهاند. بنابراین این ملاحظات باید مورد توجه قرار گیرد و دقت شود که بهانهای در اختیار نهادهای بینالمللی، بهویژه دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار نگیرد. من به صراحت تأکید میکنم که دولت و شورای عالی امنیت ملی ملاحظات نظام، کشور، مردم و مصالح کشور را به مراتب بیشتر از برخی از افرادی که غیرمسئولانه و غیرکارشناسی صحبت میکنند، مد نظر دارند.