نجابت در نطق میان دستور:
تأمین بودجه نیروهای مسلح از ضرورتهای امروز کشور است
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و تأکید بر نقش ایستادگی مردم در پیروزی جنگ ۱۲ روزه، خواستار جبران کوتاهیها در حوزه بودجه نیروهای مسلح و پاسخگویی دستگاههای اطلاعاتی شد.
به گزارش ایلنا، روحالله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در نشست علنی روز چهارشنبه (۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت حضرت حجت بنالحسن العسگری(عج) و محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و جنایت اخیر در یمن قهرمان گفت: ان شاءالله این رژیم به زودی نابود خواهد شد.
وی عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه مردم ایران هرچند پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران بود، اما اگر به لطماتی که در این جنگ به کشور وارد شد توجه نکنیم، حکیمانه عمل نکردهایم لذا در این خصوص چند نکته را لازم میدانم مطرح کنم.
نماینده مردم شیراز و زرقان تصریح کرد: موضوع نخست، تأمین بودجه نیروهای مسلح است. اتفاقی که در پایان سال گذشته و آغاز سال جدید، پیش از جنگ، در حوزه بودجه نیروهای مسلح افتاد، لطمه جدی به کشور زد. شاید متوجه شرایط جنگی نبودند، که این قابل پذیرش نیست. انتظار داریم بعد از جنگ این موضوع جدیتر پیگیری شود. گزارشهای موثق رسیده به کمیسیون امنیت ملی مجلس حکایت از کوتاهیهایی دارد. انتظار میرود هم در سال ۱۴۰۴ و هم برای سال ۱۴۰۵ جبران و بهطور ویژه دیده شود. دولت، شخص رئیسجمهور و سازمان برنامه باید در این خصوص تدبیر کنند.
وی ادامه داد: موضوع دوم، اینکه دستگاهها اطلاعاتی در ایام جنگ زحمات زیادی کشیده و خدمات ارزشمندی ارائه کردهاند، اما برخی کوتاهیها و رویکردهای غلط نیز وجود داشته که به کشور آسیب زده است. در شرایط جنگی نمیتوان از کنار این مسائل گذشت و باید بهطور جدی رسیدگی شود.
نجابت تأکید کرد: مهمترین رمز پیروزی ما در این جنگ، ایستادگی مردم و اتحاد مقدسی بود که شکل گرفت. حفظ این اتحاد یک واجب شرعی است. رهبر انقلاب فرمودند همه حواس ما باید به دشمن باشد و همه برای یکپارچگی تلاش کنیم. اگر کسی بخواهد به این اتحاد خدشه وارد کند، قطعاً با او مقابله میشود.
وی با اشاره به موضوع مذاکره اظهار داشت: تجربههای قبلی نشان داده که برخی به نام مذاکره رفتند اما مکانیزم ماشه را بر کشور تحمیل کردهاند و امروز مانند یک مین عمل میکنند. وقتی برخی مسئولان سخن از مذاکره میگویند، باید مشخص کنند با چه موضوعی و از چه موضعی؛ قدرت یا ضعف؟ دشمن میان نیروهای مسلح، دستگاه سیاست خارجی و مردم تفاوتی قائل نمیشود. بنابراین غش کردن به سمت مذاکره، کمکی به کشور نخواهد کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: موضوع چهارم، انتظار مردم از دستگاه قضاست. در دورهای دولتی بر سر کار آمد که وعده چرخیدن چرخ اقتصاد را داد، اما در همان دولت نیروگاه ساخته نشد و وضعیت انرژی امروز کشور اینگونه شد. وزیر وقت گفت اعتقادی به ساخت مسکن ندارد و نتیجه آن بحران مسکن امروز است. وزیر خارجه وقت نیز طی مذاکراتی قراردادی امضا کرد که مکانیزم ماشه را به کشور تحمیل نمود و اکنون سه کشور اروپایی با نامه به سازمان ملل، آن را فعال کردهاند. ما هم معتقدیم مکانیزم ماشه آنچیزی نیست که گفته میشود. و ما با شرایط جدی تری مواجه بودیم و از این موضوعات عبور کردیم اما مردم انتظار دارند دستگاه قضا این مسائل را پیگیری کند و کوتاه نیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به هشدارهای رهبر معظم انقلاب و نصایح دلسوزانه به مجلس توجه شود، افزود: در زمان مذاکرات برجامی هم رهبر معظم انقلاب از شروط ۹ گانه سخن گفتند اما به آن توجه نشده و تعدیل شد. کمیسیون ویژه برجام صراحتاً اعلام کرد که مکانیزمهای داوری مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و بند ۳۶ و ۳۷ برجام برای ایران مخاطرهآمیز است. اما گوش شنوایی وجود نداشت و دولت وقت به نتایج ظاهری دل خوش کرد. در حالیکه میتوانست با ابتکار عمل و همکاری با سایر شرکا مانند چین و روسیه، دستاوردهای بیشتری داشته باشد در حالی که تنها با این مدل معیوب محدود به غرب شد.
وی یادآور شد: اخیراً نامه مشترک ایران، چین و روسیه به سازمان ملل نشان داد که اگر کار مشترک تعریف شود، همراهی طرفها وجود دارد. متأسفانه این رویکرد در وزارت خارجه کمتر دیده شده است. معاون وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور داشتند و بنده به ایشان گفتم همانگونه شنبه های با آمریکاییها مذاکره میکردیم که در این سطح هم هیچ ایرادی ندارد، حداقل روزهای دوشنبه هم برای مذاکره با چینیها و تعریف کار وقت صرف میکردین که وی هم اذعان داشت شما خبر ندارید چند بار به پکن و مسکو سفر کردم. در همان جلسه هم بیان کردم که آیا در سفرهای مذکور کار تعریف کردین و یا برای ارائه گزارش مذاکره با غربی ها رفتید؟ که پذیرفت و تاکید کرد برنامه روشنی برای همکاری با دیگر کشورها وجود ندارد. هرچند سفر اخیر رئیسجمهور به چین و بیانیه پایانی آن قابل تقدیر است چرا که در حالی که سران کشورها در اجلاس حضور داشتند حمله رژیم صهیونی به ایران و جنایات آن و نیز تحریمها محکوم شد اما برنامه ای که به آن اتکار کنیم دیده نشده است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اضافه کرد: همیشه انتظار است در نطقهای اینچنینی به مسائل محلی هم پرداخته شود. اینکه من نپرداختم به معنای نبود مشکل در استان نیست. دولت برای اولین سال بعد از انقلاب، هیچ وزیر یا معاون رئیسجمهوری را به استان ما نفرستاد. انتظار میرفت این اتفاق بیفتد؛ اما بهخاطر حفظ وحدت، در این نطق به آن نپرداختم.