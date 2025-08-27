صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه توفیق زیادی به دست آورد
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: شاهد بودیم که صداوسیما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل تعداد زیادی از شبکههای تصویری دنیا قرار گرفت و توفیق زیادی نیز بهدست آورد.
به گزارش ایلنا، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه در خبرگزاری دفاع مقدس حضور یافت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بهویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و گرامیداشت یاد و خاطره شهیده «فرشته افشردی» طی سخنانی، اظهار داشت: امروزه جنگها فقط نظامی نیستند، بلکه ابعاد مختلفی همچون جنگ اقتصادی، فرهنگی، روانی و رسانهای به آن اضافه شده است که در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بروز این ابعاد بودیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، نقش رسانهها در جنگها را مهم و حیاتی دانست و با بیان اینکه رسانهها امروز نقش بسیار مهم و حیاتی در جنگها دارند، تصریح کرد: عنوان جنگ ترکیبی که این روزها خیلی مطرح میشود، بهخاطر پیچیدگی و ابعاد مختلف این بُعد از جنگهاست که رسانهها در آن نقش اساسی دارند.
سردار بهمن کارگر افزود: این رسانه است که انعکاس پیروزی و شکستها را برعهده دارد. در جنگهای گذشته مانند جنگ دوم جهانی که به مدت شش سال به طول انجامید، رسانهها با تاخیر زمانی روایتگر جنگ بودند، اما انعکاس امروز جنگها بههنگام است و خبرنگاران در دل جنگ حضور دارند و وقایع را به لحظه مخابره و منعکس میکنند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، ارزیابی موفقیت رسانهها در دفاع مقدس ۱۲ روزه را ضروری خواند و تاکید کرد: باید میزان توفیق رسانهها در جریان جنگ اخیر را ارزیابی کنیم تا بدانیم که رسانههای کشور چقدر موفق و تاثیرگذار بودهاند. شاهد بودیم که صداوسیما در جریان این جنگ در مقابل تعداد زیادی از شبکههای تصویری دنیا قرار گرفت و توفیقات زیادی نیز بهدست آورد که باید تمام این موضوعات را آسیبشناسی و نقاط قوت و ضعف را مورد ارزیابی قرار دهیم.
سردار کارگر، واکنش اثرگذار «سحر امامی» مجری صداوسیما را تحسین و تصریح کرد: رسانههای ما در جریان این جنگ محدودیتی برای تولید و پخش اخبار نداشتند، درحالی که رژیم صهیونیستی سانسورهای شدید اعمال میکرد و همانطوری که دیدیم شبکه الجزیره گزارشهایی را پخش میکرد که نشان میداد مورد سانسورهای شدید رسانهای قرار دارد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد: سانسور رسانهای رژیم صهیونیستی درحالی صورت گرفت که میزان تخریب در سرزمینهای اشغالی خیلی بالا بود و همانطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، رژیم صهیونیستی له شد؛ لذا همگان دیدند که درخواست آتشبس از سوی آنها مطرح شد.
سردار کارگر، جلوگیری از تحریف را رسالت اصلی رسانه دانست و ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی صورت گرفته شاهد بودیم با اینکه هنوز در دل جنگ قرار داشتیم، در داخل و خارج کشور خط تحریف وجود داشت؛ لذا رسانهها باید مانع تحریف واقعیات جنگ شوند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، پرداختن رسانهها به حفظ انسجام ملی را ضروری دانست و با اشاره به اهمیت فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه دشمن بهدنبال ایجاد تفرقه، نبود وحدت، انسجام و اختلافافکنی است، گفت: رسانهها باید در جامعه ضمن امیدآفرینی، در راستای حفظ انسجام ملی و تقویت وحدت نقشآفرینی کنند.
سردار کارگر تاکید کرد: برای اثرگذاری بیشتر در رسانهها باید «اندیشه» و «فکر» در اولویت باشد تا جاییکه ضروری است برای این مهم اندیشکدههایی ایجاد شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، شناخت جامعه هدف رسانهای را از دیگر الزامات شرایط جدید رسانهها برای تولید محتوا دانست و گفت: وحدت و انسجام شکلگرفته در کشور در خلال و بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه دنیا را متعجب کرد.
سردار کارگر تصریح کرد: ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شاهد بودهایم که امامین انقلاب بهخاطر شناخت دقیقی که از مردم داشتهاند، هیچگاه غافلگیر نشدند، لذا شناخت مردم و مخاطب در امر رسانه یک ضرورت مهم و حیاتی است که برای پیروزی و غلبه بر دشمن باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشیم.