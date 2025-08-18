امین زاده:
گسترش کارزارهای حقوقی علیه رژیم صهیونیسنی در سطح بینالمللی ضروری است
یک حقوقدان تاکید کرد: گسترش کارزارهای حقوقی در سطح بینالمللی ضرورتی انکارناپذیر است و همکاریهای کانون وکلا با مراکز حقوقی خارجی از جمله در چین، هلند و لندن در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امینزاده، حقوقدان، در همایش «پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران» گفت: این حرکت خودجوش ملی و نقش فعال وکلای دادگستری، از تلاشهای کانون وکلا برای ورود جدی به پروندههای حقوقی، اهمیت ویژهای دارد.
وی با قدردانی از شهرداری تهران برای همکاری در اسکان سریع مردم گفت: گسترش کارزارهای حقوقی در سطح بینالمللی ضرورتی انکارناپذیر است و همکاریهای کانون وکلا با مراکز حقوقی خارجی از جمله در چین، هلند و لندن در دستور کار قرار دارد.
امینزاده با اشاره به چالشهای سیاسی و تحولات منطقهای افزود: نباید تحت فشارهای سیاسی عقبنشینی کنیم. حقوق ملت ایران باید به صورت مستند و قوی پیگیری شود. منطقه ما با تهدیدات متعددی روبهروست و کارزار حقوقی میتواند هزینهساز باشد و مانع از تکرار حملات شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مستندسازی دقیق آسیبها و جنایات گفت: شواهد موجود از جمله شهادت بیش از هزار نفر میتواند برای فشار حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی برای رسیدگی به این پروندهها امکانپذیر است و باید از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای دفاع از حقوق ایران بهره برد.