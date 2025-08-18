خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امین زاده:

گسترش کارزارهای حقوقی علیه رژیم صهیونیسنی در سطح بین‌المللی ضروری است

گسترش کارزارهای حقوقی علیه رژیم صهیونیسنی در سطح بین‌المللی ضروری است
کد خبر : 1675240
لینک کوتاه کپی شد.

یک حقوقدان تاکید کرد: گسترش کارزارهای حقوقی در سطح بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است و همکاری‌های کانون وکلا با مراکز حقوقی خارجی از جمله در چین، هلند و لندن در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده، حقوقدان، در همایش «پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران» گفت:  این حرکت خودجوش ملی و نقش فعال وکلای دادگستری، از تلاش‌های کانون وکلا برای ورود جدی به پرونده‌های حقوقی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از شهرداری تهران برای همکاری در اسکان سریع مردم گفت: گسترش کارزارهای حقوقی در سطح بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است و همکاری‌های کانون وکلا با مراکز حقوقی خارجی از جمله در چین، هلند و لندن در دستور کار قرار دارد.

امین‌زاده با اشاره به چالش‌های سیاسی و تحولات منطقه‌ای افزود: نباید تحت فشارهای سیاسی عقب‌نشینی کنیم. حقوق ملت ایران باید به صورت مستند و قوی پیگیری شود. منطقه ما با تهدیدات متعددی روبه‌روست و کارزار حقوقی می‌تواند هزینه‌ساز باشد و مانع از تکرار حملات شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مستندسازی دقیق آسیب‌ها و جنایات گفت: شواهد موجود از جمله شهادت بیش از هزار نفر می‌تواند برای فشار حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده‌ها امکان‌پذیر است و باید از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای دفاع از حقوق ایران بهره برد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور