به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در نشست صمیمانه با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه افتخار دارم در جمع سرداران جبهه رسانه حضور دارم که جایگاه رسانه و خبرنگار در روند مسائل و حوادث در یکسال گذشته تثبیت شد، از زحمات و تلاش‌های خالصانه این قشر از جامعه قدردانی کرد و گفت: کار خبرنگاری سخت و زیان‌آور است و در جنگ ۱۲ روزه نشان داده شد که خبرنگاری شغل نیست بلکه یک عشق است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه شما خبرنگاران می‌توانستید به بهانه‌های مختلف در حاشیه امن باشید اما به میدان آمدید و ۱۲ شهید تقدیم کشور کردید و در غزه تاکنون توسط رژیم صهیونیستی حدود ۲۴۰ شهید تقدیم مقاومت شد و ما تنها با یک با رژیم روبرو نیستیم بلکه با گفتمان خشنی که هیچ جایگاهی برای انسان و اخلاق و صفات حسنه قائل نیست روبرو هستیم و ذات آنها صفات رذیله است.

وی گفت: کشورهای غربی تا چه میزان از حقوق بین‌الملل و جریان آزاد اطلاعات و بیان دم می‌زنند که فاصله زیادی با باورهای حقیقی آنها دارد و این خبرنگاران بودند که در جبهه حقیقت ایستادگی کردند و سلاح نداشتند اما فکر و انگیزه داشتند و شهدایی را تقدیم کردند تا حق و حقیقت پیروز شود و امروز جنایات غزه و دستاوردهای ارزشمند کشور در جنگ ۱۲ روزه را کسی نمی‌تواند کتمان کند و دشمنان با فداکاری و حضور اصحاب رسانه نتوانستند روایات خود را از جنگ ۱۲ روزه و غزه به دنیا منتقل کند.

عارف تاکید کرد: جنایات غزه اوج سیاهی تمدن غرب در قرن ۲۱ است که لکه کاملاً سیاه در تاریخ بشریت است و متوسط ۶۰ نفر روزانه انسان بیگناهی که در این منطقه زندگی می‌کنند شهید می‌شوند و هیچ صدایی از نهادهای حقوق بشر و مدعی تمدن شنیده نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص عملکرد رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با فرمان آمریکا برای سرنگونی نظام با ایران وارد جنگ شد که به گمان خود در سه روز اول پرونده جمهوری اسلامی ایران بسته می‌شود البته عنایت خداوند بود که در کمتر از ۲۴ ساعت بخش نظامی کشور ترمیم شد و عملیات موفق انجام دادیم که این شکست اول در راهبردهای آنان نمی‌گنجید.

وی ادامه داد: ضربه دوم به این امید بود که مردم ناراضی‌اند و البته مردم باید حرف بزنند و اعتراض کنند و بعضاً اشتباهاتی در برخورد با نقد و اعتراضات مردم انجام می‌شود در حالیکه مردم ظرفیت بی‌نهایت کشور هستند و برای آستانه تحمل نظام نیز نمی‌توان خط و مرزی تعیین کرد و جمهوری اسلامی ایران آنقدر استوار است که باید هر نقدی را بپذیرد و این مقامات اجرایی و یا دولتمردان هستند که بعضاً تحمل نقد را ندارند.

عارف خاطر نشان کرد: دشمن به دلیل عدم شناخت مردم به دنبال سوء‌استفاده است و یک اعتراض در جمعی را به حساب مخالفت با حکومت و نظام قرار می‌دهد اما مردم در جنگ ۱۲ روزه به میدان آمدند و اصحاب رسانه نیز صحنه را حفظ کردند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین برنامه اقتصاد دوران جنگ در اوایل آذرماه سال گذشته در دولت چهاردهم ادامه داد: راهبرد دولت بر این مبنا بود که بدترین حالت برای دولت باشد اما مردم در شرایط آرام زندگی کنند و در حالیکه روز اول دولت با جنگ و ترور مهمان عزیز دولت آغاز شد برنامه اقتصادی مشخص با راهبردها و ذخیره سازی را تدوین کردیم البته نگرانی‌هایی در روز اول جنگ وجود داشت اما فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها ۲۰ درصد آن هم به دلیل سفرهای تابستانی،‌ فرارسیدن ماه محرم و آغاز جنگ تغییرات داشت و در روزهای بعد از آن وضعیت بازار متعادل شد و برآورد دولت بر این بود که مردم برای ذخیره یک هفته خود نیز خرید اضافه نکردند و این عظمت مردم است.

وی با بیان اینکه نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه برجسته بود اضافه کرد: گزارش‌های رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه دقیق و امیدوار کننده بود که البته در هر کاری نقاط ضعف وجود دارد اما رسانه‌ها با رویکرد مثبت قلم زدند و شما نیمه پر لیوان را دیدید و در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدید.

عارف با تاکید بر اینکه سختی شغل و ارتقای شغلی خبرنگاران همواره برای دولت مهم بوده است به پرسش خود در نشست با خبرنگاران در سال گذشته مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای مرجعیت رسانه‌های داخلی باید انجام داد که مردم اعتماد کنند ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه اعتماد سازی مردم جبران شد و هنر ما حفظ این دستاورد است و می‌خواهیم نمره عملکرد رسانه‌ها عالی باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: راهبرد دولت چهاردهم وفاق است که این وفاق را با من تفسیر نمی‌کند و باید با مردم،‌ گروه‌های سیاسی و اجتماعی و صاحبان اصلی انقلاب وفاق کنیم و دولت شهامت دارد که لایحه تقدیمی به مجلس را با وجود بازتاب‌های منفی پس بگیرد چرا که دولت چهاردهم با مردم صادقانه رفتار می‌کند و پس از جمع‌بندی دولت از مخالفت‌ها این لایحه را پس گرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه سرداران جبهه حقیقت هستند و برای دولت، ‌اهالی رسانه سرداران جبهه وفاق باشند چرا که امروز حفظ سرمایه اجتماعی مهمترین مسئله است، ادامه داد: در دوران توقف آتش به دشمن هیچ اعتمادی نداریم و تاکنون در میدان یک حرفی نزدند که پای آن بایستند و در اواسط مذاکرات به کشور حمله می‌کنند،‌ برجام را پاره کردند و خلاف وعده و قول‌های خود عمل کردند لذا باید آمادگی خود را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی روی همه سفاکان در طول تاریخ را سفید کرده است و باید آمادگی کامل داشته باشیم و در جنگ ۱۲ روزه با انسجام بین نهادهای اصلی و تجارب هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنان پیروز شدیم.

عارف با اشاره به راهبرد دولت در خصوص توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در اصلاحات ساختاری اقتصادی تصریح کرد: هر برنامه اصلاح ساختاری اقتصادی باید پیوست معیشتی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر داشته باشد و حفظ معیشت و عزت آنها که صاحبان اصلی انقلاب هستند برای دولت حائز اهمیت اساسی است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در روز اول جنگ به استانداران وزرا به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و فراتر از آن اختیار تام دادیم و این اقتدار دولت در دوران بحران است و دریکی از رسانه‌ها مطلبی مطرح شد که معاون اول رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار که اختیاراتی ندارد اقداماتی انجام می‌دهد اما دولت کاملاً‌ دارای اقتدار است و هر تصمیمی که به صلاح کشور باشد، اتخاذ می‌کند و برای تمام حالت‌های مختلف اداره کشور برنامه نهایی و مدیریت شرایط بحرانی با ساز و کار علمی «فرماندهی و کنترل» داریم.

وی تصریح کرد: اصحاب رسانه باید در جریان اقدامات دولت باشد و ما به سرداران شجاع و همراهی اهالی رسانه نیاز داریم.

عارف با تاکید بر اینکه رویکرد دولت چهاردهم استفاده حداکثری از دیپلماسی است گفت: امروز دیپلماسی گردشگری از اولویت‌هایی است که از آن در سالیان گذشته غفلت کردیم و اصولاً‌ گردشگران به دلیل سبقه فرهنگی و تمدنی و آشنایی با تمدن بزرگ ایران به کشور سفر می کنند که از این ظرفیت خوب در یکسال گذشته استفاده کردیم و در دیپلماسی سیاسی نیز با بهبود شرایط سیاست خارجی کشور، با کشورهای منطقه و حاشیه جنوبی خلیج فارس ارتباطات افزایش یافته است که کشورهای حاشیه خلیج فارس برادران ما هستند و بنا نیست برادری را با آنها با اختلافات جزئی به هم بزنیم و با کشورهای منطقه و اتحادیه اوراسیا،‌ آفریقایی و دوردست نیز روابط به خوبی رو به جلو است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت دیپلماسی علم و فناوری گفت: با استناد به سند چشم‌انداز باید جایگاه اول در منطقه را در فناوری‌های نوظهور به دست می‌آوردیم که فاصله افتاد و راهبرد جدی دولت این است که در پایان سه سال آینده جایگاه اول را در حوزه فناوری در منطقه داشته باشیم و با تمام کشورهای منطقه و دنیا آمادگی همکاری‌های فناورانه داریم.

وی با طرح این پرسش که راهکارهای تقویت دیپلماسی رسانه چیست؟ ادامه داد: باید چه اقداماتی انجام دهیم تا جایگاه دیپلماسی رسانه کشور در سطح سایر کشورها قرار گیرد و به عنوان ابزار قوی در داخل و برگرداندن نگاه مردم به رسانه‌های داخلی باشد و مردم به رسانه‌های داخلی اعتماد کنند و احساس کنند که صدای حقیقت را می‌شنوند، می‌بینند و می‌خوانند و باید دید چه اقداماتی اتخاذ شود تا این دیپلماسی هم تراز با سایر دیپلماسی‌ها باشد چرا که امروز دنیای نرم است و ساز و کارهای آن محور توسعه است.

عارف همچنین به اقدامات دولت چهاردهم برای حل ناترازی‌های کشور و افتتاح روزانه نیروگاه‌های برق اشاره و تاکید کرد: دولت برای ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی کرده است و در زمینه بحران آب نیز زمان زیادی صرف شده است و هر راه و روشی برای حل این ناترازی در دولت برنامه‌ریزی شده است که بخشی از آن با کمک اهالی رسانه و در راستای فرهنگ‌سازی می‌تواند محقق شود.

وی در همین زمینه با اشاره به شرایط کشورهای اروپایی از حیث میزان بارش گفت: در خشک‌ترین کشور اروپایی مصرف سرانه ۱۰۰ لیتر در روز است اما در ایران این آمار به ۲۴۰ لیتر در روز می‌رسد که باید مدیریت مصرف آب فرهنگ‌سازی شود و در کنار آن نیز دولت ساز وکارهای تامین آب را دیده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پروژه انتقال آب طالقان به سه استان قزوین، البرز و تهران گفت: در طول هفته‌های آینده آب طالقان به تهران می‌رسد و نگرانی‌ها از کمبود آب در این استان کمتر می‌شود اما نباید از تغییرات اقلیمی نیز غفلت کرد و مسائلی که در خصوص جابجایی ابرها و پدیده هارپ نیز مطرح می‌شود قابل اعتنا نیست در کنار آن دولت در خصوص ناترازی گاز و افزایش تولید نفت اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای تقویت نقاط آسیب پذیر کشور پس از جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد: راهبرد دولت واگذاری اختیارات و تمرکز زدایی است که با محوریت مردم برنامه‌ها را به جلو ببریم و بحث محله محوری که دکتر پزشکیان مطرح کردند نیز راهبرد دولت است و باید در بخش‌هایی از حاکمیت نیز از ظرفیت‌های مردم استفاده کنیم.

عارف با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری اختیارات به مردم تاکید کرد: هر زمانی که به مردم اتکا کردیم عملکرد کشور خوب بود و گزارش‌هایی که از تامین کننده‌های کالاهای اساسی پس از جنگ ۱۲ روزه ارائه شد ابتکاراتی داشتند که کالاها با قیمت مناسب و به موقع و در برخی موارد پایین تر از قیمت به دست مردم رسید و به ابتکار خودشان بخش اقتصادی جنگ را اداره کردند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از نقد استقبال می‌کند ادامه داد: رابطه دولت چهاردهم با رسانه‌ها کاملا صمیمانه و در مسیر وفاق است و شما می‌توانید آیینه عملکرد ما باشید و موارد ضروری و تصمیم‌ها را به دولت برای اصلاح اعلام کنید و ما نیز در جبهه خدمت در کنار سایر رزمندگان هستیم و با یک صدای ایران حرکت کنیم.

وی همچنین در ادامه این نشست با اشاره به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دغدغه های خبرنگاران به ویژه در جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد: باید تمام انتظارات و توقعات خبرنگاران و اهالی رسانه را به خوبی پاسخ دهیم.

عارف همچنین گفت: کشورهای غربی به دروغ مسئله هسته‌ای ایران را یک پروژه سیاسی کردند اما به دلیل فرهنگی بودن انقلاب اسلامی نمی‌توانیم همانند آنان دروغ بگوییم که باید در فضای اسلامی و اخلاقی رسانه‌ها به دولت کمک کنند تا به دشمنان پاسخ دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا تاکید کرد: باید دید کشورهایی که با آمریکا مذاکره کردند تا چه میزان توانستند به منافعی برسند البته در قاموس جمهوری اسلامی ایران مذاکره نکردن نیست اما ذات آمریکا بر این است که منویات خود را دیکته کند که ملت ایران زیر بار چنین مذاکره‌ای نرفته است و به دولت نیز اجازه نمی‌دهند و ما با عزت مذاکره خواهیم کرد و از غنی‌سازی نمی‌گذریم و طرح غنی‌سازی صفر یک شوخی بزرگ است.

وی ادامه داد: به طرف مذاکره کننده اعلام کردیم که حاضریم اعتمادسازی کنیم اما انگار خود را به خواب زده است و کشور در شرایط متعادل آماده مذاکره است چرا که مذاکره برای حفظ منافع دو طرف است که نباید موضوعی دیکته شود و رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات در مسیری است که مردم می‌خواهند و حتی اگر شرایط مناسب باشد می‌تواند مذاکرات مستقیم انجام شود.

عارف تصریح کرد: امروز به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران ارزش‌های معنوی دارند که مردم نیز به آن پایبند هستند که اگر آمریکا این ارزش‌های معنوی را بپذیرد مذاکره راحت‌تر می‌شود و در یکی از دیدارهای خارجی یکی از سران مهم بین‌المللی به من اعلام کرد که دشمنان ایران از براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار فاصله گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که آغاز جنگ ۱۲ روزه برای سرنگونی نظام هیچ درکی از مردم و نظام جمهوری اسلامی نداشتند و هر زمانی که شعار براندازی دادند انسجام داخلی بیشتر شد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه یکی از خبرنگاران برای بازسازی مناطق آسیب دیده پس از جنگ ادامه داد: ستاد بازسازی در دولت چهاردهم تشکیل شده است و مصوبات آن به بخش‌های مختلف دولتی و سایر دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به دغدغه یکی از خبرنگاران مبنی بر برخوردهای امنیتی با اصحاب رسانه گفت: راهبرد دولت تکریم اصحاب رسانه است و در صورت اطلاع از برخوردهای امنیتی با خبرنگاران، دولت آن را پیگیری می‌کند.

عارف همچنین در خصوص مشکل کاغذ مطبوعات از پیگیری‌هایش برای حل این موضوع خبر داد و گفت: وزیر محترم ارشاد نامه‌ای به من در خصوص مشکلات رسانه‌ها از جمله مطبوعات و کاغذ نوشت که در همان روز نامه را پاسخ دادم و راهکارهای ارائه شده در نامه مورد توجه قرار گرفت ولی در شبکه‌های اجتماعی برخی نوشتند که به نامه پاسخ داده نشد که به نظرم در این خصوص بی‌انصافی شده است.

گفتنی است در این جلسه جمعی از اهالی رسانه با قدردانی از اقدام دولت در بازپس‌گیری «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، به تشریح نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود برای کمک به دولت چهاردهم و همچنین تقویت بخش رسانه‌ای کشور از جمله حل ناترازی‌های انرژی، لزوم برگزاری نشست‌های خبری و مصاحبه دولتمردان با اهالی رسانه، تقویت ارتباط رسانه ها با بدنه وزارتخانه ها، ایجاد فضای آزاد در انتشار اخبار و مطالب، بهبود روابط مردم با حاکمیت با رویکرد اتخاذ تصمیمات در راستای رضایت و خواست مردم، تهیه پیوست رسانه‌ای برنامه‌ها و اقدامات دولت و ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم برای انتشار اخبار بویژه در شرایط بحرانی، محدودیت‌های ایجاد شده در زمان جنگ برای انتشار اخبار و نیز دغدغه مردم در دوران پساجنگ اشاره کردند.

