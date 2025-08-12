پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت دادستان گناباد و خانوادهاش
رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت دادستان گناباد و خانوادهاش در سانحه تصادف پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی درگذشت حجتالاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد و خانواده وی درسانحه تصادف را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
درگذشت اندوهبار حجتالاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد و خانواده وی در سانحه تصادف موجب تأسف و تألم گردید.
اینجانب، این ضایعه را به خانواده محترم آنان، جامعه قضات و کارکنان قضایی گناباد و رئیس محترم کل و دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق،برای آن مسئول قضایی خدوم و خانواده مرحومش، علو درجات و برای بازماندگان اجر و صبر مسئلت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای