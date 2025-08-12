در دیدار سراج با کولیوند مطرح شد؛
پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران
پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، موضوع محوری دیدار معاون امور بینالملل قوه قضاییه و رئیس جمعیت هلال احمر بود.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، ناصر سراج - معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران - امروز (21 مرداد) با پیرحسین کولیوند - رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس کمیته ملی حقوق بینالمللی بشردوستانه - دیدار و گفتوگو کرد.
سراج با درود به روان پاک شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: امدادگران هلالاحمر عاشقانه و جوانمردانه در ایام این جنگ ناجوانمردانه به آسیبدیدگان خدمت کردند و ما قدردان حضور حماسهآفرین امدادگران هلال احمر در خدمترسانی به مردم هستیم.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به مفاد منشور ملل متحد و کنوانسیونهای ژنو بهعنوان بخش اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه، بر نقش تاثیرگذار هلال احمر در محدود کردن ابزار و روشهای جنگی به منظور کاهش آثار مخرب جنگ تاکید کرد.
رئیس جمعیت هلال احمر نیز با بیان اینکه در خدمترسانی به مردم کشورمان چهار نفر از عزیزان امدادگر به شهادت رسیدند، گفت: تمام نقض حقوق بشر را در قالب اعلام جرم و گزارش به کمیته صلیب سرخ و به دادستان دیوان بینالمللی کیفری ارائه دادیم. آنان نیز این اقدامها را محکوم کردند و قول پیگیری دادند.