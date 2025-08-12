دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهیدان ممبینی و ململی
حجتالاسلام والمسلمین محمد حسنی در ادامه بازدید از یگانهای مستقر در جنوب و جنوب غرب کشور با خانواده شهیدان ممبینی و ململی دیدار و یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جریان بازدید از یگانهای مستقر در جنوب و جنوب غرب کشور با خانواده شهید ممبینی در شهرستان ایذه و شهید ململی در روستای پیرموسی از توابع شهرستان باغملک دیدار و از مقام شامخ شهدا و استقامت و ایثار خانواده معظم این عزیزان تجلیل کرد.