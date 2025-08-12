دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهیدان ممبینی و ململی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جریان بازدید از یگان‌های مستقر در جنوب و جنوب غرب کشور با خانواده شهید ممبینی در شهرستان ایذه و شهید ململی در روستای پیرموسی از توابع شهرستان باغ‌ملک دیدار و از مقام شامخ شهدا و استقامت و ایثار خانواده معظم این عزیزان تجلیل کرد.

انتهای پیام/