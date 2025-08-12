خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهیدان ممبینی و ململی

دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهیدان ممبینی و ململی
کد خبر : 1672955
لینک کوتاه کپی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسنی در ادامه بازدید از یگان‌های مستقر در جنوب و جنوب غرب کشور با خانواده شهیدان ممبینی و ململی دیدار و یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جریان بازدید از یگان‌های مستقر در جنوب و جنوب غرب کشور با خانواده شهید ممبینی در شهرستان ایذه و شهید ململی در روستای پیرموسی از توابع شهرستان باغ‌ملک دیدار و از مقام شامخ شهدا و استقامت و ایثار خانواده معظم این عزیزان تجلیل کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور