واکنش ابطحی به شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ابطحی در شبکه ایکس نوشت:

«شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه از جنس زدن سازمان صدا و سیما در تهران است. نشان از ذات جنایت پیشگی و مبارزه با اطلاع رسانی اسراییل دارد. در همه جنگ های دنیا رسانه ها مصونیت دارند. اما همه مرزهای جنگی، اخلاق و حقوقی در مورد اسراییل جا به جا شده است. کار خوبی کردیم ترور کاریکاتوریست های مجله شارلی ابدو در فرانسه را محکوم کردیم. اما فقط غربی ها آدم نیستند.

این ها هم اصحاب رسانه و خبر رسانی بوده اند. در غزه از شروع جنگ ۲۳۸ روزنامه نگار شهید شده اند که ۱۱ نفر آنها از الجزیره بوده. تسلیت به همه شان.»

انتهای پیام/