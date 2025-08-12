خبرگزاری کار ایران
بررسی تحولات قفقاز در کمیسیون امنیت ملی

بررسی تحولات قفقاز در کمیسیون امنیت ملی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی ابعاد توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان و تحولات قفقاز جنوبی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در توضیح نشست روز گذشته (۲۰ مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه موضوع کریدور زنگزور و توافق اخیر کشورهای آذربایجان، ارمنستان و آمریکا با حضور تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه و نمایندگانی از نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی توضیح داد: کمیسیون امنیت ملی این موضوع را در همه ابعاد مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد؛ بدون شک با بهره‌گیری از همه نگاه‌ها، اندیشه‌ها، رویکردها و عقبه، تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود. ما این موضوع را با همه ابعاد و از همه زوایا دنبال می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کشورهای خارج از منطقه، ژئوپلیتیک منطقه را مورد خدشه قرار دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: از مدت‌ها قبل تاکید کرده بودیم که هرگونه تغییرات ژئوپولیتیکی در منطقه برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. ما این اقدام را مغایر امنیت منطقه‌ای می‌دانیم زیرا به نفع کشورهای منطقه نیست.

عزیزی اضافه کرد: این اقدام را همراه با فریب‌کاری و شیطنت کشورهای غربی به ویژه آمریکا می‌دانیم. بارها اعلام کردیم مداخله در امور منطقه کار درستی نیست و به کشورهای منطقه نیز بارها تاکید کردیم که از همراهی با کشورهایی که به دنبال صلح و آرامش منطقه نیستند، پرهیز کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با یک نگاه جامع و راهبردی این موضوع را دنبال می‌کند. بر این اساس در نشست کمیسیون امنیت ملی مقرر شد وزارت امور خارجه دیپلماسی فعال داشته باشد و اقدامات فوری‌اش را دنبال کند، دولت نیز وظایفی برای اجرا برعهده دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مجلس اقدامات بازدارنده‌ای را دنبال می‌کند؛ به مردم وعده می‌دهیم این موضوع به نحوی که متناسب با منافع و امنیت ملی به ویژه تعامل منطقه‌ای باشد، دنبال شود و نتایج آن را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

وی افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد جلسه ای با مسئولین کشور ارمنستان برگزار شود؛ احتمالا مجلس هفته آینده حضور میدانی در برخی از نقاط مرزی داشته باشد.

 

