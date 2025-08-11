در نشست گروه کاری کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک صورت گرفت؛
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به مراکز واکسنسازی از سوی نماینده ایران
حملات رژیم صهیونیستی به مراکز واکسنسازی، تولید دارو و بهداشت عمومی، از سوی نماینده ایران در نشست گروه کاری کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک محکوم شد.
به گزارش ایلنا، حیدرعلی بلوجی، مسئول حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه کشورمان، روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ در جریان نشست گروه کاری تقویت کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک (BWC) در محل سازمان ملل متحد در ژنو، ضمن استقبال از الحاق دو عضو جدید به این معاهده و تأکید بر اهمیت جهانشمولی آن بهویژه در خاورمیانه، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مراکز صلحآمیز بیولوژیک و بهداشت عمومی ایران را به شدت محکوم کرد.
بلوجی با اشاره به حملات تجاوزکارانهی مستقیم و عامدانه رژیم اسرائیل به مراکز تولید واکسن، دارو و بهداشت و دیگر مراکز مشابه کشورمان، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل و اصول اساسی کنوانسیون دانست و هشدار داد که این حملات، علاوه بر آسیب به ظرفیتهای ملی در حوزه بهداشت عمومی؛ امنیت زیستی منطقهای و جهانی را به خطر میاندازد.
نماینده ایران تصریح نمود که حمله به مراکز بیولوژیک صلحآمیز، ناقض حقوق بنیادین دولتهای عضو برای بهرهبرداری صلحآمیز از علوم زیستی و تعرض به کل رژیم جهانی خلع سلاح است. ایران همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا این اقدامات را بهطور قاطع محکوم و عاملان آن را پاسخگو نمایند.
گروهکاری تقویت کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک با تصمیم نهمین کنفرانس بازنگری این کنوانسیون در سال ۲۰۲۲ با هدف تقویت آن در جنبههای مختلف بهویژه در زمینه همکاری و کمکرسانی بینالمللی، بررسی تحولات علمی و فناوری مرتبط با کنوانسیون و راستیآزمایی مفاد آن ایجاد شده و حداکثر تا پایان سال ۲۰۲۶ به فعالیت خود ادامه خواهد داد.