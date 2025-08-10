در نامهای مطرح شد؛
درخواست کمالی از احزاب صلحطلب دنیا و سازمان همکاریهای اسلامی
به گزارش ایلنا، حسین کمالی،رئیس خانه احزاب ایران با ارسال نامه های جداگانه ای به احزاب صلح طلب دنیا و دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران وساکنان غزه اعتراض کرد.
در بخشی از نامه رئیس خانه احزاب خطاب به احزاب صلح طلب دنیا آمده است: کشتار کودکان، زنان و مردان بیگناه، جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم جنگزده، ایجاد قحطی در غزه، حمله نظامی به کشورهای مستقل، ترور دانشمندان،تهدید به تغییر حاکمیت کشورها،نقض مکرر قوانین بینالمللی و دهها جنایت دیگر،تنها بخشی از کارنامه رژیم صهیونیستی در کمتر از هشت دهه گذشته، بهویژه در ماههای اخیر است.
حسین کمالی در بخش دیگری از این نامه اشاره می کند:در بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴(برابر با ۱۳ژوئن ۲۰۲۵)رژیم صهیونیستی با چراغ سبز دولت ایالات متحده آمریکا و در ساعاتی که شهر در آرامش شبانه فرو رفته بود،یورش ناگهانی و در عین حال برنامهریزیشدهای را علیه ایران آغاز کرد؛یورشی که به شهادت دستکم۱۰۶۰ تن از هممیهنان ما،از جمله فرماندهان عالیرتبه نظامی، دانشمندان هستهای و شمار زیادی از مردان،زنان و کودکان بیگناه انجامید و بیش از۵۸۰۰ نفر را مجروح ساخت.
رئیس خانه احزاب همچنین درنامه دیگری به"حسین ابراهیم طه"دبیرکل سازمان همکاریهای اسلامی تاکید کرد:با توجه به تشدید موج جنایتبار رژیم اشغالگر قدس علیه ملتهای مسلمان بهویژه در غزه و ایران،خانه احزاب ایران بهنمایندگی از طیف گستردهای از احزاب رسمی کشور،ضرورت واکنش هماهنگ و قاطع جهان اسلام در برابر این وضعیت نگرانکننده را یادآور می شود.
رئیس خانه احزاب ایران در پایان از وی خواسته است:از آنجا که سازمان همکاریهای اسلامی بهعنوان صدای واحد امت اسلامی،مسئولیت تاریخی و شرعی در دفاع از ملتهای تحت ستم دارد،ما خواستار اقدامات زیر از سوی آن سازمان هستیم:
۱- محکومیت رسمی و علنی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و ادامه تجاوزگری در فلسطین و لبنان.
۲- دعوت فوری به برگزاری نشست اضطراری سران و وزرای خارجه کشورهای عضو برای بررسی بحران اخیر و تصویب اقدامات عملی.
۳- ارائه شکایت حقوقی از رژیم صهیونیستی در دادگاههای بینالمللی به دلیل حمله به ایران و سایر ملتهای مسلمان.
۴- فراخوان کشورهای اسلامی برای تعلیق همکاریهای دیپلماتیک،نظامی و تجاری با این رژیم تا توقف کامل تجاوزات.
۵- تشکیل صندوق مشترک برای کمک فوری به بازسازی غزه،درمان مجروحان و حمایت از بازماندگان حملات اخیر.
۶- تدوین راهبرد حقوقی و رسانهای برای افشای جنایات این رژیم در مجامع بینالمللی و افکار عمومی جهان.
۷- مطالبه خلع سلاح هستهای رژیم اشغالگر و نظارت جامعه جهانی بر آن با تکیه بر مسئولیتهای اخلاقی و امنیتی بینالملل.
۸- پیگیری پروندههای ترورنخبگان علمی و اهداف غیرنظامی در کشورهای اسلامی توسط رژیم صهیونیستی و متحدان آن.