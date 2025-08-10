ورود سازمان بازرسی به یکی از مناقصات منطقه عسلویه
بازرسی کل استان بوشهر با ورود به مناقصات یکی از شرکتهای دولتی مستقر در پارس جنوبی و صدور هشدارهای نظارتی، مانع تضییع حقوق دولتی به میزان ۱۱۸ میلیارد تومان شد.
به گزارش ایلنابه نقل از رسانه قوه قضاییه، پیرو تأکیدات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر معاملات دولتی، ارائه هشدارهای دقیق و همراه با راهکار مناقصات یکی از شرکتهای مستقر در عسلویه، مورد بررسی و نظارت بازرسان بازرسیکل استان بوشهر قرار گرفت.
پس از انجام بررسیهای لازم و ملاحظه غیرمتعارف بودن پیشنهاد قیمتهای مناقصه مذکور، هشدار لازم به منظور اتخاذ تصمیم قانونی در جهت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از تضییع بیت المال داده شد.
در پی این هشدار و همکاری مدیرعامل شرکت موصوف، مناقصات مزبور تجدید و منجر به کاهش قیمت اولیه و صرفه جویی به مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به نفع بیتالمال شد.