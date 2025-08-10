خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود سازمان بازرسی به یکی از مناقصات منطقه عسلویه

ورود سازمان بازرسی به یکی از مناقصات منطقه عسلویه
کد خبر : 1672228
لینک کوتاه کپی شد.

بازرسی کل استان بوشهر با ورود به مناقصات یکی از شرکت‌های دولتی مستقر در پارس جنوبی و صدور هشدارهای نظارتی، مانع تضییع حقوق دولتی به میزان ۱۱۸ میلیارد تومان شد.

به گزارش ایلنابه نقل از رسانه قوه قضاییه، پیرو تأکیدات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر معاملات دولتی، ارائه هشدارهای دقیق و همراه با راهکار مناقصات یکی از شرکت‌های مستقر در عسلویه، مورد بررسی و نظارت بازرسان بازرسی‌کل استان بوشهر قرار گرفت.

پس از انجام بررسی‌های لازم و ملاحظه غیرمتعارف بودن پیشنهاد قیمت­‌های مناقصه مذکور، هشدار لازم به منظور اتخاذ تصمیم قانونی در جهت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از تضییع بیت المال داده شد.

در پی این هشدار و همکاری مدیرعامل شرکت موصوف، مناقصات مزبور تجدید و منجر به کاهش قیمت­ اولیه و صرفه جویی به مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به نفع بیت‌المال شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور