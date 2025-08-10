حکمرانی پدافند غیرعامل باید در متن نظام سیاستگذاری کشور اعمال شود

به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی، انتصاب علی لاریجانی به عنوان «نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی» و دبیری آن شورا را تبریک گفت.

در پیام سردار جلالی آمده است؛

حسن اعتماد رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان «نماینده معظم له در شورای عالی امنیت ملی» و «دبیری آن شورا» از سوی رئیس جمهور محترم که گواهی بر تعهد، تجارب ارزنده، سوابق برجسته و توانمندی‌های راهبردی حضرتعالی است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

با توجه به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بازشناسی الگوی تهدید دشمن با تأکید بر فناوری‌های نوین ضرورتی انکارناپذیر است. یقین دارم تجارب گران سنگ و اشراف جامع جنابعالی بر مؤلفه‌های امنیت ملی، پشتوانه‌ای مطمئن برای پیگیری آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امر دفاع، بازدارندگی، ثبات و اقتدار ملی خواهد بود.

در این زمینه پیشنهاد می‌گردد شورای عالی امنیت ملی موارد ذیل را به عنوان اولویت در حوزه پدافند غیرعامل مدنظر قرار دهد؛

اعمال حکمرانی پدافند غیرعامل در ذات نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور

هماهنگی برای ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل

هماهنگی و هم‌افزایی دفاع نظامی و غیرنظامی

توسعه و اجرای سیاست‌های آموزش عمومی پدافند غیرعامل

سازمان پدافند غیرعامل کشور با درک این ضرورت‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، توانمندسازی و ارتقای پایداری نهادهای حاکمیتی، و توسعه برنامه‌های آموزشی همگانی اعلام می‌دارد.

توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام و تحقق تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت داشته و سربلندی شما را در این جایگاه خطیر از درگاه خداوند متعال خواستارم.

انتهای پیام/