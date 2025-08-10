خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت خانه کارگر در پی درگذشت آیت الله باغانی

پیام تسلیت خانه کارگر در پی درگذشت آیت الله باغانی
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت آیت الله باغانی یکی از بازماندگان واقعه هفتم تیر را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله باغانی از معدود بازماندگان شهدای هفتم تیر در واقعه بمب گذاری ۱۳۶۰ بود و همه به واسطه جراحات و صدماتی که در آن حادثه متحمل شده بود از وی به عنوان شهید زنده یاد می‌کردند، در تاریخ ۱۷ مرداد دار فانی را وداع گفت.

او که از اسوه‌های فعالیت‌های حزبی و سیاسی در جامعه روحانیت بود ۴۳ سال بعد از آن حادثه ننگین، و تلاش و فعالیت بی‌وقفه سیاسی  و فرهنگی ، اینک در جوار یاران هفتم تیر و در راس آن سیدالشهدای انقلاب اسلامی آیت الله دکتر بهشتی ، آرام گرفت .

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بر خود می‌داند که در گذشت عالم وارسته آیت الله علی اصغر باقانی شهید زنده هفتم تیر را با اندوه فراوان به تمام بازماندگان سببی و نسبی ، خصوصاً شاگردان  و یاران آن بزرگوار، تسلیت گوید.   بی‌شک خاطره مبارزات او  نطق‌هایش در مجلس شورای اسلامی در ادوار اول و چهارم در صفحه تاریخ جمهوری اسلامی ایران تابناک و درخشان باقی خواهد ماند .

راهش و یادش همواره گرامی و پر رهرو باد .

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران


