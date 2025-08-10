حل معضل ۹۳ ساله اراضی صوفیان

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه روز دوشنبه (۱۳ مرداد) با اشاره به رفع مشکل چندین ساله‌ی اسناد املاک در منطقه صوفیان آذربایجان شرقی، گفت: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲، موضوعِ مشکلِ چندین ساله‌ی اسناد املاک در منطقه صوفیان مطرح شد و پس از آن با اقدامات و تدابیری که صورت گرفت و در نتیجه همت دیوان عالی کشور و حوزه قضایی آذربایجان شرقی، این مشکل که چند هزار خانوار را قریب به چندین سال درگیر کرده بود مرتفع شد و اسناد مالکیت مردم آن منطقه، آماده تحویل به آنها است.

امروز نوزدهم مرداد ماه در پی دستور صریح رئیس قوه قضاییه برای رفع مشکلات ثبتی مردم منطقه صوفیان، مراسم رسمی واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه به مردم برگزار شد.

این آیین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقامات قضایی و اجرایی استان و اهالی منطقه، در مسجد جامع صوفیان برگزار شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این آیین گفت: حل این معضل تاریخی با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه و بررسی دقیق حقوقی توسط شخص وی انجام شد و پس از اقدامات کارشناسی مراجع قضایی، نهایتاً این رأی صادر و مسیر صدور اسناد برای مردم هموار شد.

وی تصریح کرد: این یکی از بزرگ‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در حوزه تثبیت مالکیت مردم است.

بابایی همچنین با پذیرش مطالبه مردم مبنی بر راه‌اندازی واحد ثبتی در صوفیان اعلام کرد: از اول شهریور، واحد ثبتی صوفیان آغاز به کار خواهد کرد.

بابایی ادامه داد: همچنین از امروز آماده صدور اسناد مالکیت هستیم و برای سهولت مردم، هزینه نقشه‌برداری املاک و اراضی این منطقه توسط، سازمان ثبت پرداخت خواهد شد و مردم هزینه‌ای در این خصوص پرداخت نخواهند کرد.

بر اساس اعلام مقامات حاضر، این مشکل که ریشه‌ای ۲۰۰ ساله داشته و به علت موقوفه بودن اراضی، صدور سند مالکیت برای آنها متوقف شده بود، با صدور رأی قطعی دیوان عالی کشور و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی، پس از ۹۳ سال به طور کامل حل شد.

با اجرای این رأی، حدود ۳۰ هزار سند مالکیت تک‌برگ به نفع مردم منطقه صادر خواهد شد. در این مراسم، تعدادی از این اسناد به صورت نمادین به مالکان تحویل داده شد.

این اقدام، گام بزرگی در راستای رفع موانع ثبتی و تثبیت حقوق مالکانه مردم صوفیان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/