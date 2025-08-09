خبرنگاران با زحمات خود در جنگ ۱۲ روزه، آب پاکی را روی دست جنایتکاران ریختند

پزشکیان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در سازمان صدا و سیما:
رئیس جمهور با تمجید از عملکرد رسانهها در جنگ ۱۲ روزه گفت: شما خبرنگاران با زحمات خود در جنگ ۱۲ روزه، آب پاکی را روی دست جنایتکاران ریختید و امیدوارم کمک کنید با وجود اختلاف نظر و تفاوت در سلیقهها به وحدت و انسجام برسیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۱۸ مرداد، ضمن حضور در سازمان صدا و سیما و بازدید از بخشهای مختلف این سازمان، روز خبرنگار را گرامی داشت.
رئیس جمهور در جریان بازدید از ساختمان تخریب شده این سازمان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در مراسمی که در مقابل این ساختمان به مناسبت روز خبرنگار در حال برگزاری بود، ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: صهیونیستها ساختمان صدا و سیما را مورد حمله قرار دادند، چرا که صدا و سیما مؤثر بود و علت حمله نیز همین تأثیرگذاری بود. این در حالی است که طبق قواعد بینالمللی در هیچ جنگی هیچ کس حق ندارد به مراکز رسانهای حمله کند و رژیم صهیونیستی با این حمله نشان داد که به هیچ یک از چارچوبهای بینالمللی پایبند نیست.
پزشکیان با انتقاد از رفتارهای دوگانه سازمانهای بینالمللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، افزود: در شورای امنیت یک صهیونیست میآید و میگوید که لاغر شدن اسیر آنها در غزه نشانه نقض حقوق بشر است، اما کسی از او نمیپرسد که چه کسی راه آب و غذا و دارو را به غزه مسدود کرده و اجازه نمیدهد که مایحتاج اولیه به مردم مظلوم غزه برسد. همینکه اسرا در غزه زنده ماندهاند، نشان میدهد که فلسطینیها با وجود نبود غذا، از مایحتاج خود به اسرا دادهاند و همین انسانیت آنها را نشان میدهد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تأثیرگذاری رسانه در جامعه، اظهار داشت: رسانه میتواند انسجام و وحدتی که در جامعه شکل گرفته، تعمیق و کاری کند که دشمن از رسیدن به اهداف زشتاش باز بماند.
پزشکیان به محوریت وفاق در دیدگاهها و نظرات خود در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل اشاره کرد و گفت: از همان روزی که در این جایگاه قرار گرفتم به دنبال عزت و سربلندی کشور بودم و باور دارم که این اتفاق بدون وحدت و انسجام نخواهد افتاد. همه کسانی که در این سرزمین زندگی میکنند، ایرانی هستند و عرق میهنی دارند. در حالی که ممکن است افراد سلیقههای گوناگون داشته باشند، قرار نیست یک نفر سلیقهاش را به دیگران تحمیل کند. با وجود سلایق مختلف میتوان در کنار هم زندگی کرد و رسانهها میتوانند اقشار جامعه را با وجود اختلافنظر بهم نزدیک کنند.
رئیس جمهور با تأکید مجدد بر به رسمیت شناختن تفاوت سلایق در جامعه، خاطر نشان کرد: من رئیس جمهور هم حق ندارم انتظار داشته باشم که هر چه میگویم عملی شود، چرا که معلوم نیست هر چه میگویم درست باشد. ما باید با وجود اختلافات، یکدیگر را تحمل کنیم و با کمک هم مشکلات را حل کنیم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هر کسی میتواند مشکلات را حل کند به میدان بیاید، گفت: من پیشتر هم گفتهام، از کمک کسانی که فکر میکنند میتوانند مشکلات را حل کنند و برای آن برنامه دارند، استقبال میکنیم؛ نمیتوان کناری نشست و خواستار حل مشکلات شد، با حرف و ادعای صرف نمیتوان مشکلات را برطرف کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیامبران برای پیادهسازی عدالت آمده بودند، اظهار داشت: عدالت به معنی این نیست که هر کسی هماهنگ با سلیقه من و در حزب و گروه من است، بالا بیاید، عدالت و تقوا یعنی حرکت بدون خطا و استفاده از شایستگان در قدرت.
پزشکیان در ادامه در تشریح اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران گفت: دشمنان فکر میکردند با اقداماتشان در ایران شورش اتفاق خواهد افتاد و حاکمیت دچار مشکل میشود، اما اینطور نیست که با کشتن من و امثال بنده آنها به اهدافشان برسند. بعد از اتفاقاتی که برای من پیش آمد، به استانداران اعلام کردم که فکر کنید خودتان رئیس جمهور استان هستید و بر مبنای اختیارات خود، بر اساس سیاستهای کلی نظام و چارچوبهای قانونی عمل کنید. این در حالی است که پیش از این استانداران حتی برای مسائل جزئی، باید از مرکز اجازه میگرفتند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم تلاشهای دولت برای حل مشکلات کشور، اظهار داشت: نهضت مدرسهسازی را با قدرت ادامه میدهیم. هماکنون با کمک مردم تمام مدارس سنگی و کانکسی را جمع کردهایم و نهضت مدرسهسازی با قدرت ادامه دارد. معتقدم وقتی مردم به میدان بیایند، همه چیز ساخته خواهد شد و مدرسهها را هم مردم میسازند. در کنار ساخت مدارس شیوه تدریس را هم تغییر خواهیم داد به گونهای که آن دانشآموزی که در روستا زندگی میکند، مثل دانشآموزانی که در شمال شهر تهران آموزش میبینند، خدمات آموزشی دریافت کنند.
پزشکیان به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: بدون آنکه اطلاعرسانی کنیم در حال تلاش برای ساخت ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هستیم و آن را به سرانجام خواهیم رساند.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تمجید از عملکرد رسانهها در جنگ ۱۲ روزه یادآور شد: شما خبرنگاران با زحمات خود در جنگ ۱۲ روزه، آب پاکی را روی دست جنایتکاران ریختید و امیدوارم کمک کنید با وجود اختلاف نظر و تفاوت در سلیقهها به وحدت و انسجام برسیم. سند چشمانداز و قانون برنامه ۵ ساله میتواند میثاق مشترک ما باشد؛ سیاستهای کلی ابلاغی رهبری صرفاً شعار و حرف نیست و باید در عمل اجرا شود، در این صورت است که میتوانیم کشور را در همه زمینهها جلو ببریم و بسازیم.
پزشکیان همچنین در خلال بازدید از بخشهای مختلف سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره خاموشیهای برق، گفت: ما باید با کمک رسانهها مردم را نسبت به وضعیتی که در آن هستیم، آگاه کنیم؛ اگر مردم همراهی نکنند مشکلات حل نخواهد شد.
رئیس جمهور تأکید کرد: معلوم است که وقتی کشور به خاطر ناترازی آب و برق تعطیل میشود، همه صدمه میبینند، اما ما راهی جز این نداریم و مجبوریم که تعطیل کنیم. وقتی من از ابتدا موضوع انتقال پایتخت را مطرح کردم برخی با آن مخالفت کردند، ولی واقعیت این است که ما با یک اجبار روبرو هستیم و راهی جز این نداریم.
پزشکیان اضافه کرد: هماکنون در تهران و دشتهای پیرامونی با فرونشست ۳۰ سانتیمتری زمین مواجه هستیم، در حالی که فرونشست چند سانتیمتری یک فاجعه است و نمیدانم چطور باید بگویم که در خطر هستیم. وضعیت از نظر ناترازی در حالت بحرانی است و شوخی بردار نیست، تصور کنید اگر آب تهران قطع شود، ما چگونه باید به این شهر آب برسانیم. با توجه به این شرایط امکان توسعه شهری در تهران وجود ندارد و باید جلوی آن را بگیریم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این بازدید در دیدار با خانم سحر امامی، با تقدیر از شجاعت او گفت: ایستادن و اجرای شجاعانه برنامه در آن روز، از بسیاری از سخنان ما مقامات بیشتر اثر گذاشت و آن تصاویر گویای خیلی حرفها بود. آن روز نمایش شجاعت زن ایرانی را به خوبی دیدیم.
پزشکیان همچنین در پاسخ به اظهارات یکی از کارکنان صدا و سیما که خواستار انداختن عکس یادگاری با رئیس جمهور بود و به شوخی گفت که ما با هر کسی عکس یادگاری گرفتهایم، شهید شده است، اظهار داشت: اگر ما در اینجا هستیم، نشان میدهد که از شهادت ترسی نداریم و امیدوارم خداوند با لطف خود شهادت را نصیب ما کند؛ بنده شهادت را به مرگ در بستر ترجیح میدهم.