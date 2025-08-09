خبرگزاری کار ایران
پیام وزیر امور خارجه ونزوئلا به مناسبت سالگرد برقراری روابط با ایران
وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط ایران و ونزوئلا را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، ایوان خیل پینتو  وزیر امور خارجه ونزوئلا  در پیامی   هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط ایران و ونزوئلا را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تبریک گفت.

جناب آقای سید عباس عراقچی 

وزیر امور خارجه  جمهوری اسلامی ایران 

با سلام و احترام، 

اینجانب به نمایندگی از مردم، دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و شخص خودم، افتخار دارم که به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ونزوئلا و ایران، گرمترین سلامها را خدمت جنابعالی ابلاغ نمایم. 

وزیر محترم؛ 

اتحاد جامع راهبردی میان ونزوئلا و ایران در دهه های اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته است. در همین راستا، دولت بولیواری تمایل خود را برای تقویت همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس با نقشه راه همکاری ۲۰۲۲-۲۰۴۲ و هم افزایی ها در زمینه چندجانبه گرایی، به ویژه در چارچوب گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد که موجب تحکیم نظم نوین جهانی عادلانه، صلح آمیز، برابر، چندمرکزی و چندقطبی می شود، اعلام میدارد. 

احترامات خود را خدمت شما دوست عزیز تجدید می نمایم.

ایوان خیل 

وزیر خارجه ونزوئلا

 

 

انتهای پیام/
