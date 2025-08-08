امام جمعه بخش کویرات با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن علیه ایران، گفت: این جنگ نمونه‌ای از جنگ احزاب ترکیبی و صف آرایی مزدوران داخلی و گروه‌های شرور و فاسد رسانه‌های معاند و سازمان‌های جهانی علیه ملت ایران بود.

حجت الاسلام قاسمی، با بیان اینکه به فضل الهی دشمن در این جنگ سیلی محکمی خورد افزود: ملت مقتدر ایران اسلامی با بصیرت مثال زدنی خود در مقابل دشمن ایستاد و شعار مرگ بر آمریکا را همچون موشکی که به قلب رژیم صهیونیستی و آمریکا اصابت می‌کند، با ایمانی مستحکم و با صلابت فریاد برآوردند.

امام جمعه بخش کویرات، با بیان اینکه امروز ایران اسلامی قوی‌تر از همیشه در میدان نبرد حضور دارد و ملت تا آخرین قطره خون خود از نظام و انقلاب و ولایت و رهبری حمایت می‌کنند، ابراز کرد: دشمنان نظام اسلامی ایران، باید بدانند که رو به زوال و نابودی هستند.

حجت الاسلام قاسمی، ضمن گرامی داشت سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، گفت: ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والا مقام خبرنگار خصوصا خبرنگاران غزه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، این روز را به همه خبرنگاران کشورمان تبریک می گویم.

امام جمعه بخش کویرات، با بیان اینکه خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای جامعه اند، ابراز کرد: خبرنگاران باید اصول حق گویی، واقع‌گویی، مستندگویی ومفید گویی را در خبر مراعات نمایند و اخباری را منتشر نکنند که خلاف واقع باشد.

حجت الاسلام قاسمی با بیان اینکه خبرنگاران باید ادبیات مودبانه و کریمانه و متواضعانه را درخبر به کار گیرند، تصریح کرد: خبرنگار در انعکاس خبر نباید فتنه انگیز باشد چرا که بعضی‌ها به دنبال فتنه و آشوب هستند.

امام جمعه بخش کویرات، ضمن اشاره به هجدهم مرداد سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، خاطرنشان کرد: دلیل اینکه ۱۸ مرداد به عنوان روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری شده به خاطر سالروز شهادت شهید محسن حججی در هجدهم مرداد سال ۱۳۹۶ به دست داعشی‌های خبیث می باشد.

امام جمعه بخش کویرات با بیان اینکه شهادت شهید حججی و انتشار تصاویر و اخبار مربوط به نحوه شهادت ایشان تاثیر عمیقی بر افکار عمومی و جامعه ایران و جهان گذاشت و باعث شد توجه ویژه‌ای به شهدای مدافع حرم و فداکاری‌های آنان بشود، یادآور شد: یاد و نام همه شهدا خاصه شهدای مدافع حرم و شهدای اخیر جنگ تحمیلی را گرامی می‌داریم و به روان پاکشان درود و صلوات می‌فرستیم.

حجت الاسلام قاسمی، با اشاره به روز بیست و یکم مرداد ماه روز ملی حمایت از صنایع کوچک ادامه داد: ضمن تبریک روز ملی حمایت از صنایع کوچک به مدیران حوزه صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی کشور، انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی ضمن همراهی و هم افزایی، صاحبان صنایع کوچک را مورد عنایت بیشتری قرار دهند چرا که حمایت از صنایع کوچک زمینه ساز افزایش اشتغال، نوآوری و تولید است که دولتمردان ما باید صنایع کوچک را نیز مورد حمایت جدی خود قرار دهند.