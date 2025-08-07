هروی در گفتوگو با ایلنا:
جلیلی یا تاریخ نمیداند یا داستان بنی اسراییل را التفات نکرده
سخنگوی شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: اگر تعبیر گوسالهپرستی را برای مذاکره به کار میبرند، واقعاً یا تاریخ نمیدانند یا معنای این داستان قوم بنی اسراییل را التفات نکردهاند. عملاً حنای گروه اقلیت تندرو نه تنها برای دستگاه دیپلماسی بلکه برای عموم مردم دیگر رنگی ندارد.
جواد هروی سخنگوی شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات سعید جلیلی در شبکه ایکس و مقایسه مذاکر با گوساله پرستی قوم بنی اسراییل عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائل لاینحلی که در سالهای اخیر هم معیشت مردم را در داخل و هم تعامل ایران را با جهان به تأخیر انداخت، اندیشهها و رویکردی بود که اساساً با یک نگاه ارتجاعی و سنتی مانع از این میشد که ما ارتباطی با جهان برقرار کنیم و مشکلاتمان را حل کنیم.
وی درباره بیانات رهبری مبنی بر اینکه باید از موضع بالا و در موقعیت قدرت مذاکره کنیم و الان که ما پیروز جنگ هستیم چرا آقای جلیلی با مذاکرات مخالف است، ادامه داد: امروز هم که با توجه به شرایط تازهای که به وجود آمده، گاهگداری با طعنههای نیشدار یا واژههای کنایهآمیز برخی از افراد روبرو میشویم که متأسفانه نشانگر مقاومت جدی آنها با بحث مذاکره است. در حالی که مذاکره یک روندی است که همواره در تاریخ ایران از جانب دولتهای متفاوت و ملتهای مختلف در واقع به آن عمل شده و همیشه نتیجهبخش بوده است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: این که امروز بحث مذاکره در یک روند رو به بهبود و توسعه حرکت میکند، امری است که اکثریت جامعه ما خواهان آن هستند و دولت چهاردهم و آقای پزشکیان هم بر اساس وعدههای انتخاباتی خودشان، صحبت از مذاکره با غرب را با این نگاه که شأن و منزلت و عزت ایرانی همچنان پابرجا باشد، مطرح کردند.
هروی گفت: لذا اینکه امروز هنوز هم کسانی هستند که با مذاکره مخالفت میکنند، متأسفانه نشانگر رویکردهای متعصبانه و غیرمردمی است و متناسب با زمانه ما نیست. حالا اگر تعبیر گوسالهپرستی را برای مذاکره به کار میبرند، واقعاً یا تاریخ نمیدانند یا معنای این داستان قوم بنی اسراییل را التفات نکردهاند.
انتصاب لاریجانی نوید پایان تفکرات ارتجاعی در پهنه مذاکرات را می دهد
سخنگوی شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره ارزیابی اش از حضور علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام گفت: آن چیزی که در روزهای گذشته از جانب دولت چهاردهم و شخص آقای پزشکیان در انتصاب آقای لاریجانی صورت گرفت، یک گام نخستین و جدی در راستای تغییرات پیش رو است که طبعا با هماهنگی کامل با رهبری هم انجام شده و جای خشنودی است که نظام دست به یک رشته اصلاحاتی که توده مردم خواستار آن هستند، میزند.
وی ادامه داد: اینکه یک شخص اندیشمند با نگرشهای متعادل و با تجربه و پمشی اعتدالگرایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شده خودش علامت روشن و مثبتی برای تغییرات پیش رو است و از سوی دیگر واکنشها و مواضع همزمان شخصی مثل آقای جلیلی نشان داد با همه شأن و منزلتی که دارند، زمانشان به پایان رسیده است؛ این تغییرات بهخصوص در بحث رفع تحریمها از یک سو و فضای امنیتی موجود در داخل کشور از سوی دیگر، نوید روزهای خوبی را برای ما خواهند داد و امیدواریم دولت چهاردهم با همین ضربآهنگی که در پیش گرفتهاند، انشاءالله پیش بروند.
هروی در توضیح این مطلب گفت: آنچه که کاملاً مشخص است این است که جایگزینی آقای لاریجانی در دبیری شعام، خود نشانگر پایان یک رویکرد سنتی و به مسند نشستن یک رویکرد اعتدالگرایانه و میانه رو در کشور است و این یک امر کاملاً مبارک و فرخندهای است که نوید اصلاحات به سمت بهبود شرایط داخلی و رفع تحریمهای خارجی را خواهد داشت.
وی درباره اینکه جلیلی معتقد است به ما در حین مذاکره حمله شد و اکنون دیگر نباید مذاکره کنیم در حالی که کارشناسان معتقدند اگر مذاکره نمی کردیم شاید در زمان حمله نامشروع به کشورمان این انسجام ملی ایجاد نمی شد، گفت: ما در ماههای گذشته و سالهای گذشته هم دیده بودیم که برخی از روزنامهها مثل کیهان با یک نگاه ژورنالیستی به قضیه مذاکرات نگاه و ابراز نظر میکردند. این یک امر کاملاً طبیعی است که نشریات از منظر ژورنالیستی خود و نگرش عوامانه مسألهای را مطرح کنند. اما این به منزله این نیست که دستگاه دیپلماسی یک کشور با فرهنگ و تمدن فاخر مانند ایران از یک دیپلماسی زنده و پویا برخوردار نباشد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: دیپلماسی زنده و پویا در جهان امروز یعنی اینکه همه چیز به صورت لحظهای پیش میرود و شما باید بتوانید متناسب با این شرایط رویکردهای تازهای را در پیش بگیرید تا منافع مردم و کشورتان را پیش ببرید. بنابراین اینکه امروز یا دیروز در وسط مذاکره یا در ابتدای مذاکره یا در انتهای مذاکره این قضایا مطرح میشود، یا زمانی که حمله شده یا زمانی که حمله نشده، اینها باورهای غلطی است که متأسفانه جامعه را به عقب برمیگرداند.
هروی تاکید کرد: عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم تا امروز قابل دفاع است، به گونهای که دارد با یک حرکت پیشروانه همانگونه که رهبری اشاره فرمودند، بر اساس عزت، مصلحت و حکمت، گامهای جدی به پیش بر میدارد و بحث مذاکره یک امر نامیمون و نامبارک نیست، بلکه یک امر فرخنده است که شما بتوانید از مذاکره موفق خارج شوید.
وی ادامه داد: من معتقدم که مذاکره در فضای فعلی، بهخصوص با دستگاه دیپلماسی قوی که آقای عراقچی و دوستانشان دارند، میتواند ما را از گردنه سختیهای معیشت داخلی و تحریمهای خارجی خارج کند و بیرون ببرد.
این فعال سیاسی درباره انتقاداتی که اکنون به لاریجانی از سوی همطیفان سعید جلیلی مطرح می شود، گفت: زمانی که نظام تصمیم میگیرد بر یک فرآیندی حرکت کند و برنامهای برای خودش تنظیم کند، دیگر یک گروه تندروی حداقل و اندک نمیتوانند مانع آن قضیه شوند. ما با پذیرش عقاید مخالف و اینکه به آنها بها بدهیم و هیچ مخالفی را سرکوب نکنیم موافقیم، اما نه به این که بخواهیم یک گروه اقلیت تندرو را بر سرنوشت یک مملکت حاکم کنیم.
هروی خاطرنشان کرد: بنابراین تحمل این گروه اقلیت یک امر پسندیده است که دولت چهاردهم بهرغم همه فشارها و تهمتها و اهانتهایی که معمولاً گروههای تندرو انجام میدهند، باید با صبوری این گروه اقلیت را تحمل کند. اما آنچه که مشی نظام است را دستگاه دیپلماسی با هماهنگی با مقام رهبری باید بتواند اجرا کند. لذا مخالفت یک گروه اندک تندرو حتی از جانب عموم مردم پذیرفته نیست و عملاً حنای این گروه اقلیت تندرو نه تنها برای دستگاه دیپلماسی بلکه برای عموم مردم دیگر رنگی ندارد.