آیتالله کعبی در گفتوگو با ایلنا:
دیپلماسی در کنار میدان و با پشتوانه اتحاد ملی، پیروزیهای درخشانی خواهد داشت
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر بتوانیم جبهه آزادیخواهان جهان را بر اساس دیپلماسی ملتها پیش ببریم، من فکر میکنم دیپلماسی ایران قوی و ایران سربلند در کنار میدان، با پشتوانه این اتحاد ملی، پیروزیهای درخشانی خواهد داشت.
آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: در جنگ ۱۲ روزه سرمایه اجتماعی ملت ایران بازتولید شد و هویتیابی به سطح بسیار انبوهی رسید. صیانت از اتحاد ملی یکی از مجاهدتهای بزرگ ملت ایران است که ادامه یافته است و اگر بتوانیم این اتحاد ملی را صیانت کنیم، عزم و اراده قوی ملت ایران در جنگ ارادهها بر رژیم صهیونیستی برای همیشه پیروز خواهد شد. زیرا یکی از ابعاد این جنگ، جنگ اردهها است و ملت ایران نشان داده است که ارادهاش شکستناپذیر است.
سطح نفرت جهانی آزادیخواهان از رژیم صهیونیستی به ۹۶ درصد رسیده است
وی ادامه داد: آنگونه که من دنبال کردهام، افکار عمومی درون رژیم صهیونیستی در روز اول جنگ، ۸۶ درصد طرفدار نتانیاهو بودند، اما بعد از هفته اول جنگ به ۴۰ درصد تقلیل یافت و تا پایان آن دو هفته، در روز دوازدهم به کمتر از ۴۰ درصد رسید. همه میگفتند نتانیاهو باعث جنگافروزی است و اسرائیل را به خاطر خود، میخواهد نابود کند. سطح نفرت جهانی آزادیخواهان از رژیم صهیونیستی به ۹۶ درصد رسیده است.
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبر تصریح کرد: اگر بتوانیم این جبهه آزادیخواهان جهان را بر اساس دیپلماسی ملتها پیش ببریم، من فکر میکنم دیپلماسی ایران قوی و ایران سربلند در کنار میدان، با پشتوانه این اتحاد ملی، پیروزیهای درخشانی خواهد داشت.
این فقیه حقوقدان در رابطه با لزوم پیگیری اقدامات دیپلماتیک توسط وزارت خارجه عنوان کرد: دیپلماسی و میدان دو روی یک سکه هستند، اما محتوای آن باید بر اساس ایران قوی و سربلند و دیپلماسی بر مدار دیپلماسی دفاع ملی باشد. نمیتوان بین ترامپ و نتانیاهو تفکیک کرد؛ اینها دو روی یک سکه و دشمنان خبیث ملت ایران هستند.