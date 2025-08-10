خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت‌الله کعبی در گفت‌وگو با ایلنا:

دیپلماسی در کنار میدان و با پشتوانه اتحاد ملی، پیروزی‌های درخشانی خواهد داشت

دیپلماسی در کنار میدان و با پشتوانه اتحاد ملی، پیروزی‌های درخشانی خواهد داشت
کد خبر : 1665403
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر بتوانیم جبهه آزادی‌خواهان جهان را بر اساس دیپلماسی ملت‌ها پیش ببریم، من فکر می‌کنم دیپلماسی ایران قوی و ایران سربلند در کنار میدان، با پشتوانه این اتحاد ملی، پیروزی‌های درخشانی خواهد داشت.

آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده  خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ضرورت حفظ انسجام ملی گفت:‌ در جنگ ۱۲ روزه سرمایه اجتماعی ملت ایران بازتولید شد و هویت‌یابی به سطح بسیار انبوهی رسید. صیانت از اتحاد ملی یکی از مجاهدت‌های بزرگ ملت ایران است که ادامه یافته است و اگر بتوانیم این اتحاد ملی را صیانت کنیم، عزم و اراده قوی ملت ایران در جنگ‌ اراده‌ها بر رژیم  صهیونیستی برای همیشه پیروز خواهد شد. زیرا  یکی از ابعاد این جنگ، جنگ‌ ارده‌ها است  و ملت ایران نشان داده است که اراده‌اش شکست‌ناپذیر است.

سطح نفرت جهانی آزادی‌خواهان از رژیم صهیونیستی به ۹۶ درصد رسیده است

وی ادامه داد:‌ آنگونه که من دنبال کرده‌ام، افکار عمومی درون رژیم صهیونیستی در روز اول جنگ، ۸۶ درصد طرفدار نتانیاهو بودند، اما بعد از هفته اول جنگ به ۴۰ درصد تقلیل یافت و تا پایان آن دو هفته، در روز دوازدهم به کمتر از ۴۰ درصد رسید. همه می‌گفتند نتانیاهو باعث جنگ‌افروزی است و اسرائیل را به خاطر  خود، می‌خواهد نابود کند. سطح نفرت جهانی آزادی‌خواهان از رژیم صهیونیستی به ۹۶ درصد رسیده است.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبر تصریح کرد: اگر بتوانیم این جبهه آزادی‌خواهان جهان را  بر اساس دیپلماسی ملت‌ها پیش ببریم، من فکر می‌کنم دیپلماسی ایران قوی و ایران سربلند در کنار میدان، با پشتوانه این اتحاد ملی، پیروزی‌های درخشانی خواهد داشت.

این فقیه حقوق‌دان در رابطه با لزوم پیگیری اقدامات دیپلماتیک توسط وزارت خارجه عنوان کرد:  دیپلماسی و میدان دو روی یک سکه هستند، اما محتوای آن باید بر اساس ایران قوی و سربلند و دیپلماسی بر مدار دیپلماسی دفاع ملی باشد. نمی‌توان بین ترامپ و نتانیاهو تفکیک کرد؛ این‌ها دو روی یک سکه و دشمنان خبیث ملت ایران هستند.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور