نحوه پاک کردن رسوب از روی شیرآلات مشکی

شیرآلات اهرمی ظاهر شیک و مدرنی به آشپزخانه و سرویس بهداشتی می دهند؛ اما لکه های سفید آب، رسوب های آهکی و کدر شدن سطح شیر به سرعت خودشان را نشان می دهند و زیبایی اولیه اش را از بین ببرد. بسیاری از افراد در این شرایط سراغ شوینده های قوی می روند؛ در حالی که بعضی از این مواد می توانند به روکش شیر آسیب بزنند و حتی باعث سیاه شدن یا تغییر رنگ آن شوند. اما برای از بین بردن لکه ها و رسوبات، همیشه به مواد شیمیایی قوی نیاز ندارید. با چند روش می توانید ظاهر شیرها را دوباره تمیز و براق کنید.

در ادامه این مقاله قرار است بهترین روش های تمیز کردن شیرآلات سیاه و رسوب گرفته، از نظافت روزانه تا رسوب زدایی لکه های سرسخت را مرحله به مرحله آموزش دهیم تا بتوانید شیرآلات خانه را مثل روز اول تمیز و درخشان نگه دارید؛ پس تا انتها با ما همراه باشید.

وسایل مورد نیاز برای تمیز کردن شیرآلات

قبل از شروع تمیزکاری، بهتر است چند وسیله ساده را آماده کنید. تا هم به روکش شیرآلات آسیب نزنید و هم کار به سرعت انجام شود.

دستمال میکروفایبر برای برای خشک کردن شیرآلات بعد از شستشو

اسفنج نرم برای شستشوی اولیه و پاک کردن آلودگی های سبک

سرکه سفید برای از بین بردن رسوبات آهکی و لکه های آب

مایع ظرفشویی برای تمیزکاری روزمره و از بین بردن چربی ها

اسپری مخصوص شیرآلات برای برای از بین بردن لکه و برق انداختن سطح شیرآلات

مراحل اصولی تمیز کردن شیرآلات

برای اینکه شیرآلات را بدون آسیب به روکش تمیز کنید، بهتر است تمیزکاری را طبق مراحل زیر انجام دهید.

ابتدا گرد و غبار، قطرات خشک شده آب و لکه های سطحی را پاک کنید.

یک دستمال میکروفایبر را کمی با آب گرم مرطوب کنید و به آرامی روی سطح شیر بکشید. این کار باعث می شود ذرات ریز آلودگی جدا شوند و هنگام شستشوی اصلی، روی سطح خط نیندازند.

اگر لکه ها تازه باشند، در همین مرحله پاک می شوند و نیازی به مراحل بعدی نیست.

برای تمیزکاری بهتر، چند قطره مایع ظرفشویی را در یک کاسه آب گرم حل کنید.

سپس اسفنج نرم را داخل محلول بزنید و به آرامی روی بدنه، دسته ها و خروجی آب بکشید.

حرکت دست باید آرام و دایره ای باشد.

بعد از شستشو، سطح شیر را با آب تمیز بشویید تا اثری از مواد شوینده باقی نماند.

اگر روی شیرآلات لکه های سفید یا رسوب آهکی دیده می شود، از سرکه سفید رقیق استفاده کنید.

یک دستمال یا پنبه را به محلول سرکه و آب (نسبت مساوی) آغشته کنید و فقط روی نقاط جرم گرفته قرار دهید.

اجازه دهید محلول حدود پنج تا ده دقیقه روی رسوب بماند، سپس با دستمال مرطوب آن ناحیه را پاک کنید.

بعد از پایان تمیزکاری، سطح شیر را با دستمال میکروفایبر خشک کنید.

بهترین روش های خانگی برای تمیز کردن شیرآلات

اگر ترجیح می دهید بدون استفاده از مواد شیمیایی قوی، شیرآلات را تمیز کنید، روش های خانگی مناسب شما هستند. در ادامه، کاربردی ترین روش های خانگی را مرحله به مرحله بررسی می کنیم.

سرکه و آب برای رسوب های سبک

سرکه سفید یکی از ساده ترین راه ها برای از بین بردن رسوب های آهکی سبک است. برای استفاده، سرکه را با آب به نسبت یک به یک مخلوط کنید. یک دستمال نرم یا پنبه را به محلول آغشته کنید و روی قسمت هایی که لکه یا رسوب دارند بکشید. اگر رسوب کمی قدیمی است، می توانید دستمال را چند دقیقه روی همان نقطه بگذارید. بعد از پاک شدن رسوب، سطح شیر را با آب تمیز بشویید و خشک کنید تا بوی سرکه از بین برود.

مایع ظرفشویی برای نظافت روزانه

اگر هر روز شیرآلات را تمیز می کنید، مایع ظرفشویی بهترین و کم خطرترین گزینه است. چند قطره مایع ظرفشویی را در آب گرم حل و با اسفنج نرم، سطح شیر را تمیز کنید. این روش چربی ها، لکه های دست و رد آب را به خوبی پاک می کند و برای استفاده مداوم مناسب است. بعد از شستشو، آبکشی و خشک کردن را فراموش نکنید.

جوش شیرین برای لکه های مقاوم

اگر لکه هایی روی شیر باقی مانده که با روش های ساده پاک نمی شوند، جوش شیرین می تواند کمک کننده باشد. مقدار کمی جوش شیرین را با چند قطره آب مخلوط کنید تا حالت خمیری بگیرد. سپس خمیر را با انگشت یا دستمال نرم روی لکه بمالید و بدون فشار زیاد، به آرامی ماساژ دهید. حالا سطح شیر را با آب بشویید و خشک کنید.

آبلیمو برای برق انداختن شیرآلات

آبلیمو علاوه بر خاصیت پاک کنندگی ملایم، به براق شدن سطح شیر کمک می کند. چند قطره آبلیمو را روی دستمال نرم بریزید و روی سطح شیر بکشید. پس از چند دقیقه، شیر را با آب تمیز بشویید و با دستمال میکروفایبر خشک کنید. این روش برای از بین بردن کدری های خفیف و درخشندگی شیرآلات مناسب است.

چگونه رسوب سفید شیرآلات را از بین ببریم؟

رسوب سفید به دلیل املاح موجود در آب، به ویژه آهک و کلسیم، روی سطح شیرآلات باقی می ماند. این رسوبات بیشتر در جاهایی شکل می گیرند که آب روی سطح می ماند یا تبخیر می شود. اگر این لکه ها زود تمیز نشوند، به مرور ضخیم تر و سخت تر پاک می شوند. برای از بین بردن این رسوب ها می توانید بخش مدنظرتان را به محلول سرکه و آب آغشته کنید و چند دقیقه منتظر بمانید، سپس با یک اسفنج نرم روی رسوب بکشید. در نهایت محل را آب بشویید و با دستمال کامل خشک کنید تا لکه ای روی شیر باقی نماند.

چگونه از ایجاد رسوب روی شیرآلات جلوگیری کنیم؟

پیشگیری از ایجاد رسوب روی شیرآلات به مراتب ساده تر و کم هزینه تر از تمیز کردن رسوب های قدیمی است. اگر می خواهید شیرهای خانه همیشه تمیز و براق باقی بمانند، کافیست کارهای زیر را روزانه انجام دهید:

یکی از مهم ترین دلایل ایجاد رسوب، باقی ماندن قطرات آب روی شیرآلات است. پس از هر بار استفاده، باید سطح شیر را با یک دستمال خشک کنید. این کار از جمع شدن املاح و شکل گیری لکه های سفید جلوگیری می کند.

برای خشک کردن و تمیزکاری شیرآلات، همیشه دستمال میکروفایبر یا پارچه نرم به کار ببرید. پارچه های زبر یا اسکاچ ممکن است روی سطح خط بیندازند.

هر هفته یک بار شیرآلات را با آب گرم و مایع ظرفشویی ملایم تمیز کنید تا نیازی به رسوب زدایی های سخت نباشد.

برای مناطقی که سختی آب و املاح زیاد است از فیلتر آب برای کاهش رسوب استفاده کنید.

آنچه درباره تمیز کردن شیرآلات آموختیم

روش های خانگی مانند سرکه، مایع ظرفشویی یا جوش شیرین برای بیشتر لکه ها کافی هستند و در کنار آن، خشک کردن سطح شیر بعد از استفاده نقش مهمی در پیشگیری از رسوب دارد. اگر این نکات ساده را رعایت کنید، شیرآلات خانه برای مدت طولانی تمیز، براق و بدون آسیب باقی می مانند.