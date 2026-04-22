اینترنت پرو؛ حق اینترنت با احراز هویت و بهای میلیونى

اینترنت پرو؛ حق اینترنت با احراز هویت و بهای میلیونى
اینترنت پرو که از آن به‌عنوان اینترنت طبقاتی یاد می‌شود، پس از احراز هویت به برخی اصناف تعلق می‌گیرد و قیمت فعال‌سازی آن بیش از ۲‌میلیون تومان است.

پیامک‌های اینترنت پرو ابتدا مشکوک به کلاهبرداری دانسته شد، اما شواهد نشان داد فرآیند احراز هویت قانونی است و قرار است «حق اینترنت» به بهای گزاف به کسانی که صلاحیت آنها تایید شده است فروخته شود.

یکی از اپراتورها اینترنت پرو را اینترنت پایدار ویژه کسب‌وکارها معرفی کرده که بر پایداری اتصال و دسترسی کم‌محدودتر به برخی خدمات بین‌المللی تاکید دارد و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی است.

دارندگان اینترنت پرو در کنار دارندگان خط سفید در زمان اختلال یا قطعی، از اینترنت بین‌الملل بهره می‌برند و مردم عادی به شبکه عادی بازمی‌گردند.

اینترنت پرو برای کسب‌وکارهای مجوزدار است و تکلیف حدود ۲.۵‌میلیون خرده‌فروش آنلاین اینستاگرام و تلگرام مشخص نشده است.

هزینه فعال‌سازی حدود ۲میلیون و ۷۸۰هزار تومان است و هر گیگ در سایت‌های غیرفیلتر حدود ۸هزار و در پلتفرم‌های فیلترشده ۴۰هزار تومان قیمت دارد.

بسته‌های برخی اپراتورها از ۴۰هزار تومان برای ۱گیگ تا ۴میلیون تومان برای ۱۰۰گیگ است و مصرف سالانه ۱ تا ۲ترابایت برای استارت‌آپ‌ها می‌تواند بین ۸ تا ۸۰میلیون تومان هزینه داشته باشد.

از این پس، در کنار خط‌سفیدها و استارلینکی‌ها، «پرویی‌ها» هم در شرایط قطعی، از شبکه بین‌الملل استفاده خواهند کرد.

 

منبع دنیای اقتصاد
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

