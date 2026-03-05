اجرای هوش مصنوعی روی کامپیوتر شخصی که به آن «هوش مصنوعی محلی» (Local AI) نیز می‌گویند، چند مزیت کلیدی دارد: اول از همه، حریم خصوصی شما کاملاً حفظ می‌شود، زیرا هیچ داده‌ای از دستگاهتان خارج نمی‌شود. علاوه‌براین، هزینه‌های ماهانه حذف می‌شوند و همه‌چیز به‌دلیل عدم نیاز به اینترنت سریع‌تر و بدون تأخیر کار می‌کند.

این رویکرد به‌لطف انتشار مدل‌های زبان بزرگ متن‌باز و قدرتمندی مانند Llama ۳ از شرکت متا (فیسبوک) و Mistral امکان‌پذیر شده است. این مدل‌ها که قدرت پردازشی بسیار بالایی دارند، حالا می‌توانند روی سخت‌افزارهای خانگی نیز اجرا شوند.

البته برای تجربه‌ای روان، به‌ویژه با مدل‌های بزرگ‌تر، به یک کامپیوتر مناسب نیاز دارید. توصیه می‌شود دستگاه شما حداقل ۱۶ گیگابایت رم و یک کارت گرافیک (GPU) با حداقل ۸ گیگابایت حافظه (VRAM) داشته باشد.

معرفی و مقایسه بهترین ابزارهای هوش مصنوعی متن‌باز

ابزارهای زیر، هرکدام با رویکردی متفاوت، به شما در اجرای محلی مدل‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند. برای استفاده از هر کدام، به مستندات آن‌ها رجوع کنید.

Ollama: ساده‌ترین راه برای شروع

اولاما (Ollama) با هدف سادگی مطلق طراحی شده است و کار با مدل‌های هوش مصنوعی را بسیار آسان می‌کند. این ابزار که اپلیکیشن دسکتاپ برای ویندوز، مک و لینوکس ارائه می‌دهد، به شما اجازه می‌دهد تنها با یک دستور در ترمینال یا چند کلیک، مدل‌های زبانی مطرحی مانند Llama ۳ را دانلود و اجرا کنید.

اولاما که در درجه‌ی اول توسعه‌دهندگان را هدف قرار داده است، با رابط کاربری ساده‌ی خود تجربه‌ای بی‌دردسر برای ورود به دنیای هوش مصنوعی محلی فراهم می‌آورد. برای ورود به وب‌سایت اولاما به ابزار عبور از تحریم نیاز دارید.

Jan.ai: تجربه‌ی کاربری مشابه ChatGPT به‌صورت آفلاین

جان (Jan.ai) یک جایگزین متن‌باز و زیبا برای ChatGPT به شمار می‌رود که با تمرکز بر کاربران عادی، تجربه‌ای کاملاً آفلاین ارائه می‌دهد. این برنامه با رابط کاربری گرافیکی و جذاب خود، از یک موتور پردازشی داخلی بهره می‌برد و از طریق بخش Hub، دانلود مدل‌های مختلف را آسان می‌سازد.

Jan علاوه‌بر چت آفلاین، قابلیت اتصال به سرویس‌های آنلاین مانند OpenAI و تحلیل اسناد را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد و برای کسانی که به‌دنبال یک چت‌بات خصوصی و آماده‌به‌کار می‌گردند، گزینه‌ای ایدئال محسوب می‌شود.

AnythingLLM: ساخت دستیار هوشمند شخصی با اسناد شما

AnythingLLM با یک قابلیت منحصربه‌فرد، خود را از دیگران متمایز می‌کند: توانایی خواندن و درک اسناد شخصی شما. این ابزار به شما اجازه می‌دهد فایل‌های خود را به آن بدهید تا یک دستیار هوشمند بسازد که تنها براساس محتوای همان اسناد به سؤالات پاسخ می‌دهد.

این تکنیک که با نام RAG شناخته می‌شود، برای کاربران تجاری و تیم‌هایی که به یک دستیار دانش‌بنیان نیاز دارند، کاربرد فراوانی دارد. AnythingLLM در دو نسخه‌ی دسکتاپ برای استفاده‌ی فردی و نسخه‌ای دیگر برای تیم‌ها عرضه می‌شود. برای ورود به وب‌سایت اپلیکیشن، به ابزار عبور از تحریم نیاز دارید.

LocalAI: جایگزینی قدرتمند و همه‌کاره برای توسعه‌دهندگان

LocalAI به‌عنوان یک موتور پردازشی قدرتمند و انعطاف‌پذیر، توسعه‌دهندگان حرفه‌ای را هدف گرفته است. این ابزار اپلیکیشن دسکتاپ ندارد و از طریق رابط API عمل می‌کند. بزرگ‌ترین مزیت آن، سازگاری کامل با ابزارهای شرکت OpenAI است؛ به این معنی که توسعه‌دهندگان می‌توانند برنامه‌های خود را بدون تغییر کد، از سرویس‌های ابری به سرور محلی خود منتقل کنند.

LocalAI علاوه‌بر مدل‌های متنی، از مدل‌های تولید تصویر و صدا نیز پشتیبانی می‌کند و برای پروژه‌های پیچیده، گزینه‌ای بی‌رقیب به شمار می‌رود.

از آنجایی که در حال حاضر دسترسی به اینترنت جهانی مسدود شده و معلوم نیست چه زمانی بازگردد این مدل‌ها را می‌توانید از سایت‌های در دسترس داخلی نیز دانلود کنید.

در نهایت، انتخاب ابزار مناسب به نیاز شما بستگی دارد: Ollama برای شروع سریع توسعه‌دهندگان، Jan.ai به‌عنوان جایگزین خصوصی ChatGPT برای کاربران عادی، AnythingLLM برای ساخت دستیار هوشمند مبتنی بر اسناد شخصی در تیم‌ها و LocalAI برای توسعه‌دهندگان حرفه‌ای که به انعطاف‌پذیری و سازگاری کامل با ابزارهای OpenAI نیاز دارند، بهترین گزینه‌ها هستند.