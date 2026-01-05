درمان خانگی شپش موی سر

شپش سر نوعی حشره انگلی است که برروی سر، مژه و ابرو‌ها یافت می‌شودو وزانه چندین بار از خون انسان استفاده کرده. این حشره نمی‌تواند مدت زیادی بدون تماس با پوست بدن زنده بماند و فقط از طریق تماس مستقیم منتقل می‌شود.

بیشتر در کودکان خردسال و مهدکودک و در کودکان دوران ابتدایی شیوع دارد. این بیماری با تماس نزدیک سر و به اشتراک گذاشتن کلاه، شانه، روسری و سنجاق بین کودکان منتشر می‌شود و وقتی کودک مبتلا شود بقیه افراد خانواده نیز در معرض خطر ابتلا قرار می‌گیرند. هرچند شپش سر مشکلی خطرناک نیست، اما می‌تواند باعث خارش شدید و غیرقابل تحمل شوند.

اصلی‌ترین راه ابتلا به شپش موی سر چیست؟

تماس مستقیم با لباس و رختخواب فرد مبتلا اصلی‌ترین راه ابتلا است.

استفاده از کلاه و روسری فرد مبتلا

علائم شپش، چطور متوجه شپش در موی سر بشویم؟

خارش شدید و آزاردهنده سر

برجستگی‌های کوچک و قرمز برروی سر، گردن و شانه‌ها

ذره‌های سفید بسیار شبیه به شوره سر برروی پایه‌ی مو‌ها که بسختی کنده می‌شوند.

درمان شپش موی سر

بهترین نسخه‌های طب سنتی و خانگی با مواد اولیه گیاهی که می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن شپش موی سر را کامل رفع کنند شامل:

درمان شپش مو با نعناع و سرو کوهی

۲۵ گرم نعناع را با ۲۵ گرم میوه سرو کوهی و ۱۰ عدد میخک و ۱۰ عدد برگ عرعر را به مدت ۲۰ دقیقه در سرکه بجوشانید و بعد از ولرم شدن از صافی رد کنید و موهایتان را به ان آغشته سازید و اجازه دهید تا ۱ ساعت بر روی موهایتان بماند و سپس مو‌ها را شانه بزنید.

درمان شپش موی سر با سرکه

۳۰ میلی لیتر سرکه سیب را با ۱۵ میلی لیترروغن جوجویا و ۱۰ قطره اسانس پونه و ۱۰ قطره اسانس نیااولی و ۱۵ قطره اسانس عرعر مخلوط کنید و موهایتان را به دقت و کاملا آغشته به این مخلوط کنید و بعد از یک ساعت موی خود را شانه زده و بعد بشویید.

روش دیگر: سرکه را گرم کرده و آن را روی سر خود بمالید. حوله یا کلاهی روی سر خود بگذارید و ۳۰ دقیقه صبر کنید و بعد بشویید؛ و یا اینکه مخلوط روغن معدنی و سرکه را بر روی مو‌های خود بمالید تا شپش‌ها از موهایتان جدا شوند. این کار را ادامه دهید تا به کلی شپش‌ها از موهایتان جدا شوند.

گفته می‌شود اگر مایونز روی مو مالیده شود و یک شب تا صبح روی آن با کلاه کیسه‌ای مخصوص سر پوشیده شود شپش‌ها را خفه می‌کند، برای این منظور روش صحیح درمان شپش با سس مایونز را خواهیم گفت؛ ابتدا موهایتان را کاملا به سُس مایونز آغشته کنید. آنها را محکم با پلاستیک یا کلاه حمام بپوشانید. همچنین می‌توانید روی پلاستیک را با حوله بپوشانید؛ حالا اجازه بدهید حداقل پنج تا شش ساعت روی موهایتان بماند. بعد از مدت تعیین شده مو‌ها را به خوبی با شامپو بشویید و سرتان را کاملا با سشوار خشک کنید. برای نتیجه‌ی هرچه بهتر این کار را هفته‌ای یک بار به مدت حدود دو ماه تکرار کنید.

درمان شپش مو با پیاز

پیاز نیز یکی از موادی است که در از سال‌های دور تا کنون برای درمان شپش موی سر استفاده می‌شود که روش آن را در ادامه این بخش از نمناک برایتان خواهیم گفت. چهار یا پنج عدد پیاز را در مخلوط کن بریزید تا به شکل خمیر درآید، خمیر حاصله را در صافی بریزید و با پشت قاشق فشار بدهید تا آب آن خارج شود حالا پوست سرتان را با آب پیاز ماساژ بدهید و آن را با کلاه حمام بپوشانید و اجازه بدهید حداقل دو ساعت روی سرتان بماند بعد از مدت زمان مناسب مو‌ها را با شامپو و آب ولرم بشویید و سپس حتما مو‌ها را خشک کنید و برای جدا کردن شپش‌ها از یک شانه‌ی ضدشپش استفاده کنید.

فراموش نکنید که این درمان را سه روز متوالی تکرار کنید و سپس برای ریشه کن کردن کامل شپش سر، آن را هفته‌ای یک بار به مدت دو ماه تکرار کنید.

درمان شپش موی سر با روش قطعی و سریع اسپند

یکی از بهترین و مشهورترین و البته و بی خطرترین روش‌ها برای درمان شپش اسپند است. توصیه می‌شود از این روش برای همه کودکانی که به مدرسه می‌روند استفاده شود حتی اگر مو‌های آن‌ها سالم است و شپش ندارد. برای این روش درمان باید یک قاشق اسپند خشک را آسیاب کرده و با یک لیوان آب جوش مخلوط کنید و اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه دم بکشد. این مقدار برای مو‌های بلند را تا ۲ یا ۳ برابر افزایش دهید. سپس کل مو‌ها را به این ترکیب آغشته کرده و اجازه دهید تا ۴۵ دقیقه روی مو‌ها باقی بماند. برای اثربخشی بهتر می‌توانید مو‌ها را با یک کیسه پلاستیکی پوشش دهید. سپس مو‌ها را با آب گرم آبکشی نمایید.

درمان شپش موی سر با روش خانگی روغن نارگیل

استفاده از روغن نارگیل برای درمان شپش کمی متفاوت با روش‌های دیگر است چرا که زمان لازم برای اثرگذاری آن بیشتر است؛ برای انجام این روش سه قاشق غذاخوری روغن نارگیل را گرم و کمی کافور به آن اضافه کنید سپس این مخلوط را روی تمام سرتان بمالید و پوست سر را با آن ماساژ بدهید حالا سرتان را با یک کلاه حمام بپوشانید و بگذارید تمام شب روی سرتان بماند. صبح روز بعد مو‌ها را با شامپو بشویید و وقتی خشک شد، با یک شانه‌ی ضدشپش شانه بزنید، این نسخه باید به مدت پنج روز، روزانه استفاده شود.

درمان شپش موی سر با حنا نسخه‌ی قدیمی طب سنتی

برای استفاده از این روش سنتی و کاملا طبیعی به یک شانه با دندانه‌های ریز و حنا طبیعی نیاز داریم. حنا را به روش معمول (مخلوط کردن مقداری از حنا با آب گرم) درست کنید و سپس تمام مو‌های سر را با آن پوشش دهید. یک پوشش پلاستیکی روی مو‌ها قرار دهید و اجازه دهید تا حنا به مدت ۳ ساعت روی مو و پوست سر باقی بماند. سپس مو‌های خود را بشویید و با استفاده از شانه به آرامی مو‌ها را شانه بزنید. با استفاده از این روش شپش مو تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

فراموش نکنید که هرگز از شانه‌های پلاستیکی استفاده نکنید و از شانه فلزی برای شانه زدن هر بخش از موی خود استفاده کنید. بعد از اتمام شانه زدن، شانه استفاده شده را در آب صابون قرار دهید و خوب آن را شستشو دهید تا شپش‌های آن کشته شوند.

نکته:

زمانیکه شپش را درمان می‌نمایید، همه لباس‌ها و ملحفه‌های خود را در آب داغ و بهمراه پاک کننده‌ها بشویید. اینکار نه تنها به فرآیند درمان کمک می‌نماید، بلکه جلوی انتقال شپش سر به سایرین را نیز می‌گیرد.

منبع خبرگزاری صدا و سیما

