سازمان حج یک‌باره اولویت عمره را تغییر داد

سازمان حج یک‌باره اولویت عمره را تغییر داد
با وجود اینکه سازمان حج از ثبت‌نام دور جدید عمره برای همه دارندگان فیش خبر داده بود، امروز نهم آذر با باز شدن سامانه برخی از متقاضیان امکان ثبت‌نام ندارند.

ثبت‌نام عمره رجب و شعبان از دقایقی پیش آغاز شد. مدیر یکی از دفاتر زیارتی سهیل میرزایی می‌گوید که «سامانه تنها به دارندگان فیش تا اولویت ۴۰۰ اجازه نام‌نویسی می‌دهد.» این در حالی است که پیش‌تر مدیران سازمان حج از امکان تشرف تا اولویت ۶۰۰ سخن گفته بودند.

پس از برقراری عمره، دارندگان فیش بدون اولویت اعزام و بسیاری با ثبت‌نام ساده راهی خانه خدا شدند. همین امر باعث شد خرید فیش برای بسیاری برابر با آمادگی قطعی برای اعزام تلقی شود.

اما امروز نهم آبان با باز شدن سامانه، گروهی از متقاضیان با پیام «شما در اولویت نیستید» مواجه شدند. وضعیتی مشابه حج تمتع که با وجود اعلام اولویت تا پایان بهمن ۸۶، تنها صاحبان فیش‌های سال ۸۴ امکان ثبت‌نام داشتند. برخی متقاضیان بیش از ۱۵ سال است فیش دارند و هنوز اعزام نشده‌اند.

حالا ثبت‌نام عمره برای ۲۹ آذر تا ۱۸ بهمن با هزینه ۶۳ تا ۷۰ میلیون تومان آغاز شده است و افرادی که «اولویت ۴۰۰ تا ۶۰۰» دارند نمی‌توانند ثبت‌نام کنند.

مدیر یکی از کاروان‌ها حسین مولوی می‌گوید که «با توجه به اولویت‌ها، باید افراد ثبت‌نام کنند تا حق کسی تضییع نشود.»

در مقابل، مدیر کاروان دیگر مهدی سلمانی می‌گوید که «اولویت درست است اما چرا زودتر اعلام نکردند؟ بسیاری با خرید فیش به امید اعزام، حالا جا مانده‌اند.»

کارشناسان می‌گویند که اعلام شفاف اولویت‌ها پیش از فروش فیش، اطلاع‌رسانی واحد به دفاتر و البته باز شدن ظرفیت برای دارندگان سایر اولویت‌های عمره باید مورد نظر قرار گیرد.

 

منبع فارس
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
