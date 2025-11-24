۵ علامت مهم سرطان معده را بشناسید
شناسایی علائم سرطان معده که تشخیص آنها دشوار است، به بیماران این امکان را میدهد که تشخیص پزشکی زودهنگامی دریافت کنند که منجر به نتایج درمانی بهتر میشود.
سرطان معده یک تومور بدخیم است که از پوشش معده شروع میشود و اغلب در اثر رشد غیرطبیعی سلولها به دلیل تغییرات «دی ان ای» ایجاد میشود. تشخیص اولیه سرطان معده ساده نیست، زیرا علائم اولیه آن خفیف هستند و افراد معمولا تصور میکنند این علائم مشکلات گوارشی معمولی هستند.
افراد ناراحتی معده و احساس سیری سریع خود را پس از خوردن اندکی غذا نادیده میگیرند، زیرا این علائم ممکن است نشان دهنده یک بیماری جدی باشد. شناسایی علائم سرطان معده که تشخیص آنها دشوار است، به بیماران این امکان را میدهد که تشخیص پزشکی زودهنگامی دریافت کنند که منجر به نتایج درمانی بهتر میشود. در این مطلب به ۵ علامت که نشان دهنده سرطان معده است، اشاره شده است (اگرچه این علائم میتوانند به دلیل سایر مشکلات گوارشی نیز بروز پیدا کنند).
سوء هاضمه یا سوزش سر دل مداوم
افراد گاهی اوقات سوزش سردل و سوءهاضمه را تجربه میکنند که معمولا پس از مصرف غذاهای تند یا سنگین رخ میدهد. با این حال، پوشش معده علائم اولیه آسیب را نشان میدهد، زمانی که بیماران سوء هاضمه مداومی را تجربه میکنند که به درمانهای استاندارد بدون نسخه پاسخ نمیدهد.
تحقیقات نشان میدهد که سرطان معده از ناراحتی مداومی که قبل از تشخیص بیماری، چندین ماه یا حتی سالها ظاهر میشود، ایجاد میشود. بیمارانی که ناراحتی طولانی مدت معده را تجربه میکنند، که بیش از چند هفته ادامه دارد یا تشدید میشود، توسط پزشکان باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در این وضعیت ناحیه فوقانی شکم احساس سوزش و ناراحتی را تجربه میکند، زیرا سرطان معده باعث التهاب جزئی میشود که به پوشش معده آسیب میرساند.
احساس سیری سریع
سرطان معده علامتی ایجاد میکند که تشخیص آن دشوار است و باعث میشود بیماران پس از مصرف مقدار کمی غذا، احساس پری کنند. اصطلاح پزشکی برای این بیماری، سیری زودرس است. به دلیل تومورهای معده، معده در ظرفیت انبساط خود محدود میشود و هضم غذا کندتر میشود. افرادی که سیری زودرس را تجربه میکنند، پس از صرف غذا نیز دچار تورم شکم میشوند.
علائم سرطان معده شبیه سندروم روده تحریک پذیر (IBS) و سایر مشکلات گوارشی است، بنابراین بیماران باید در صورت تداوم یا تشدید این علائم به پزشک مراجعه کنند. تحقیقات نشان میدهد که ارزیابی پزشکی زمانی ضروری است که بیماران سیری زودرس مداوم و نفخ پس از غذا را تجربه کنند، زیرا این علائم میتواند نشان دهنده اختلال در عملکرد معده در اثر رشد تومور باشد.
حالت تهوع یا استفراغ
افراد معمولا حالت تهوع و استفراغ را تجربه میکنند، زیرا این علائم معمولا از مسمومیت غذایی یا عفونتها ناشی میشوند. پزشکان باید بیمارانی را که حالت تهوع و استفراغ مداوم را تجربه میکنند، بررسی کنند، زیرا این علائم نشان دهنده یک بیماری جدی احتمالی است. وجود خون در استفراغ که به صورت مایع قرمز یا دانههای قهوه ظاهر میشود، نشان دهنده خونریزی معده است.
تحقیقات نشان میدهد که بیماران مبتلا به سرطان معده به ندرت در ابتدا این علامت را نشان میدهند، اما بیماران هنگام تجربه آن باید فورا به پزشک مراجعه کنند. تومور در معده میتواند از طریق دو مکانیسم مسدود کردن نواحی معده و ایجاد سوزش معده باعث حالت تهوع و استفراغ شود.
کاهش بیدلیل وزن
سرطان معده به همراه چندین سرطان دیگر، باعث کاهش وزن از طریق روشهای بیدلیل میشود. مراحل اولیه سرطان معده باعث کاهش آهسته اشتها میشود که منجر به کم غذا خوردن میشود. تحقیقات نشان میدهد که سرطان معده هورمونهای گوارشی را که گرسنگی و هضم را کنترل میکنند، تغییر میدهد و در نتیجه منجر به کاهش وزن و کاهش مصرف غذا میشود. بیمارانی که کاهش وزن و کم شدن اشتها را تجربه میکنند، باید به پزشک مراجعه کنند زیرا این علائم به تدریج ایجاد میشوند.
درد خفیف شکم
اولین علائم سرطان معده به صورت ناراحتی خفیف معده بروز میکند که بیماران در ناحیه فوقانی شکم خود تجربه میکنند. درد شکم ناشی از سرطان معده به صورت یک حس مبهم شروع میشود که بین نقاط مختلف حرکت میکند و به جای درد شدید، مانند فشار احساس میشود. افراد معمولا این علامت را به عنوان سوزش سر دل، زخم یا فشار عضلانی تلقی میکنند.
مطالعات پزشکی نشان میدهد که علائم هشدار دهنده سرطان معده شامل درد مداوم شکم است که شدت میگیرد، در حالی که بیماران نفخ و احساس سیری پس از غذا خوردن را تجربه میکنند. متخصصان باید آزمایشهای پزشکی اولیه را برای شناسایی سرطان معده قبل از رسیدن درد به سطوح شدید یا مداوم انجام دهند.
این علائم هشدار دهنده اولیه به صورت علائم خفیفی ظاهر میشوند که اکثر افراد تصورشان این است که آنها نمودی از یک مشکل گوارشی معمولی هستند، بنابراین شناسایی آنها چالش برانگیز است. بیمارانی که دچار سوء هاضمه مداوم، سیری زودرس، حالت تهوع، کاهش وزن بیدلیل یا درد شکم میشوند، باید در صورت عدم بهبود یا بدتر شدن علائم خود به پزشک مراجعه کنند. تشخیص سرطان معده در مراحل اولیه منجر به نتایج درمانی بهتر و افزایش احتمال بقای بیمار میشود، بنابراین بیماران باید این علائم دشوار را تحت نظر داشته باشند.