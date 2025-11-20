محور صعودی قیمت لبنیات و سقوط بازار تقاضا + جدول قیمت کالاهای اساسی

بازار لبنیات

بازار لبنیات همچنان خبرساز است. افزایش قیمت لجام گسیخته فرآورده‌های لبنی از ابتدا سال تا کنون در حالی که هنوز ۴ ماه به پایان سال مانده بخش زیادی از این محصولات را از سفره مردم حذف کرده است. امروز بسیاری از خانواده‌ها اعلام می‌کنند برای صبحانه به پنیر بسنده کرده و سایر اقلام را به دلیل افزایش نجومی آنها حذف کرده‌اند. البته این به معنی ارزان بودن قیمت پنیر نیست اما خانواده‌ها ناچار هستند برای تغذیه فرزندان این قلم کالا را خریداری کنند.

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در واکنش به این وضعیت بازار تقاضا اعلام کرد، اگر توانستند مرغ و تخم‌مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را نیز با نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصدی به قیمت قبل می‌فروشند.

وی در ادامه گفته است، در قیمت گذاری لبنیات نباید نرخ گذاری صورت گیرد برای اینکه صنعت لبنیات رقابتی است و نیاز به متولی خاص ندارد.

این در حالی است که نرخ گوشت مرغ و تخم مرغ تا پیش از اعلام قیمت مصوب جدید که در مهر ماه ابلاغ شد قیمت پایینی داشتند. البته گوشت مرغ نسبت به نرخ آن در سال گذشته افزایش زیادی داشت اما قیمت تخم مرغ در مقاطعی از نیمه نخست سال به نرخ حدود ۲ سال قبل عرضه می‌شد. با ابلاغ قیمت مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ برای مصرف کننده به مبلغ ۹۲ هزار تومان، شاهد نابه‌سامانی در این بازار هستیم و هر شانه تخم مرغ به وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم تقریباً ۲۳۰ به فروش می‌رسد.

جواد آزاد، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره وضعیت دامداری‌ها با شیوع ویروس سویه جدید تب برفکی عنوان کرد که این بیماری در دامداری‌های استان تهران تا حدودی فروکش کرده اما دامداری‌های استان اصفهان درگیر شده‌اند.

وی درباره عرضه شیر خام و گرانی آن هم عنوان کرد، با کاهش عرضه شیر قیمت در بازار تقاضا افزایش می‌یابد. دامداران به وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۳۴.۹۰۰ تومان را برای هر کیلو گرم شیر خام پیشنهاد داده‌اند و قرار است این موضوع در سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده مورد بررسی قرار گیرد.

در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو گرم شیر خام درب دامداری‌ها ۲۳ هزار تومان است اما به گفته تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی این محصول به ۴۰ هزار تومان رسیده اما اتحادیه دامداران عنوان می‌کنند این مبلغ بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است؛ فقط یک سری از محصولات خاص که به لحاظ آماری بسیار محدود هستند شاید به مبلغ ۴۰ هزار تومان به فروش برسد.

آزاد با بیان اینکه مشکلات فعلی در بازار گوشت، برنج، شیر و… مربوط به تأمین نشدن ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است، اظهار کرد که اگر امسال ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی از جمله نهاده دامی تخصیص داده شد ۶ میلیارد دلار آن فقط برای تسویه بدهی سال‌های گذشته هزینه شد.

همچنین وی اظهار کرد، قرار است با فروش نقدی نهاده دامی، معضل پشت فاکتوری نیز حذف شود.

بازار برنج

افزایش قیمت برنج ایرانی از دیگر پدیده‌های بازار کالاهای اساسی است که تقریباً از سال ۱۴۰۲ روند پرسرعتی داشت. امسال هم در مقایسه با نرخ برنج هاشمی افزایش حدود ۱۸۰ درصدی را شاهد هستیم.

به گفته کریم اخوان، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار کرد، سال زراعی ۱۴۰۳ معاونت وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید را به اشتباه ۲.۷ میلیون تن اعلام کرد، در حالی که بر اساس روند ۱۰ ساله، تولید واقعی حدود ۲ میلیون تن و مصرف ۳.۴ میلیون تن است و این ۱.۴ میلیون تن کسری باید از طریق واردات جبران می‌شد. همین خطای آماری پایه اشتباهی ایجاد کرد که باعث شد قیمت برنج ایرانی به ۳۵۰ هزار تومان برسد و بازار برنج وارداتی نیز ملتهب شود. کاهش واردات از شهریور ۱۴۰۳ زمینه کمبود را فراهم کرد.

گفتنی است، بر اساس مصوبه جلسه هفته گذشته امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی و همچنین تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی الزامی شده است.

همچنین بنا به گفته اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی ثبت اطلاعات مربوط به برنج در سامانه جامع انبار تکلیف است و سازمان‌های جهاد کشاورزی مکلف هستند بازدیدهای فیزیکی و کنترلی بر ثبت اطلاعات برنج در انبارها داشته باشند.

شارژ کالابرگ الکترونیک

ارائه برخی اقلام اساسی به وسیله شارژ کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای اول تا هفتم اگرچه به لحاظ ریالی مبلغ بسیار کمی است اما به لحاظ روانی تأثیر خودش را در جامعه می‌گذارد.

بنا به گفته احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، در حال حاضر دغدغه اصلی دولت، پوشش دادن افزایش قیمت کالاها از طریق افزایش اعتبار خانوارها به منظور حفظ قدرت خرید آنها است؛ روش‌های مختلفی در حال بررسی است و امید است با هماهنگی با وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روش نهایی در این هفته جمع‌بندی و به مردم ارائه شود.

گویا این جمع بندی هنوز نهایی نشده و شارژ کالابرگ مرحله پنجم برای آبان ماه منتفی است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۸۶۰-۸۷۰ ۸۶۰-۸۷۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱۰۵۰۰۰۰-۱۰۷۰۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰۰-۱۰۸۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۸۹۰-۹۰۰ گوشت ران گوساله ۹۹۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ ۹۹۰-۱.۰۰۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۷۹۰-۸۵۰ ۷۹۰-۸۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۱۲۵.۰۰۰ گوشت مرغ ۱۳۵.۷۰۰ ۱۳۵.۷۰۰ ران مرغ بدون کمر ۱۱۵ ۱۱۵ ران مرغ با کمر ۹۵ ۹۵ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۵۹-۲۳۰ ۱۹۹-۲۳۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) - - قزل‌آلا ۳۴۸ ۳۵۵ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۴۵ ۱۴۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۴۲.۵۰۰ ۴۲.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۵۲ ۵۲ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۳۳۰-۳۷۰ ۳۳۰-۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۴۰۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۱۰-۲۳۵ ۲۱۰-۲۳۵ برنج هندی ۱۰۰ ۱۰۰ لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۵۰۰ ۶۹۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۵ درصد، گوشت گوساله با ۱۸ درصد، گوشت مرغ ۸ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۲ درصد، حبوبات ۲۹ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۰ درصد، قند ۱۱ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۲۳ آبان ۱۴۰۴، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.

منبع مهر

انتهای پیام/