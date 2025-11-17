خانه



سایر رسانه‌ها ۲۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۹:۰۶

بهترین مواد غذایی آهن دار برای درمان کم خونی کودکان

بهترین منابع غذایی کم خونی کودکان خوراکی‌های سرشار از آهن و ویتامین‌های تقویت‌کننده جذب آن است؛ از گوشت گوسفند و زرده تخم‌مرغ گرفته تا مویز، نخودچی، ماش، عدس، جوانه‌ها و غذاهایی مثل نخودآب؛ والدین با انتخاب این مواد غذایی می‌توانند به تقویت رشد و انرژی کودکان کمک کنند.