مسعود فیروزکوهی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: بر اساس هرم غذایی ایران، مصرف روزانه ۲ تا ۴ واحد میوه کافی است و بیشتر از آن توصیه نمی‌شود و در تعداد واحد مجاز مصرف میوه بین افراد سالم و دیابتی تفاوت زیادی وجود ندارد.

میوه‌ها منبع خوبی از ریز مغذی‌ها، آنتی اکسیدان‌ها و فیبر هستند و می‌توانند در کنترل قند خون نقش مفیدی داشته باشند، اما چون حاوی کربوهیدرات اند، مصرف زیاد آن‌ها باعث افزایش قند خون می‌شود. به همین دلیل در بیماران دیابتی بهتر است چند عدد میوه به‌ طور هم‌ زمان مصرف نشود.

میوه‌هایی که خطر کبد چرب را افزایش می‌دهند

نکته قابل توجه اینکه قند اصلی میوه‌ها فروکتوز است. دریافت زیاد فروکتوز از طریق میوه جات ممکن است در بدن به تری‌ گلیسیرید تبدیل شود و در دراز مدت احتمال بروز کبد چرب را افزایش دهد. میوه‌های پرفروکتوز مانند سیب (به‌ویژه آب سیب)، گلابی، انبه و همچنین آب‌ میوه‌های صنعتی و خانگی در صورت مصرف زیاد می‌توانند زمینه‌ ساز تجمع چربی در کبد شوند.

میوه‌هایی که قند خون را سریع‌ بالا می‌ برند

میوه‌هایی با شاخص گلیسمی بالا مانند انگور، انبه، خرما، خربزه، انجیر خشک، موز بسیار رسیده و هندوانه قند خون را سریع‌ افزایش می‌دهند و ممکن است باعث تشدید دیابت یا افزایش تری‌ گلیسیرید شوند. بهتر است در طول روز حداکثر یک واحد از این گروه میوه‌ها مصرف شود. همچنین اگر میوه همراه با سبزیجاتی مانند خیار یا هویج خام خورده شود، افزایش قند خون پس از آن ملایم تر خواهد بود.

مراقب میوه‌های پرپتاسیم باشید

برخی میوه‌ها مانند موز، طالبی، پرتقال و زردآلو (تازه یا خشک) پتاسیم زیادی دارند. در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه یا مشکلات قلبی مصرف زیاد این میوه‌ها ممکن است موجب افزایش پتاسیم خون و آریتمی قلبی شود. همچنین برخلاف تصور رایج، میوه‌های خشک اگر چه مفید هستند اما به‌ دلیل غلظت بالای قند و کالری باید با احتیاط مصرف شوند. برای مثال، یک قاشق غذاخوری کشمش یا دو عدد انجیر خشک تقریباً معادل یک واحد میوه محسوب می‌شوند.

باورهای نادرست در مورد آبلیمو و آبغوره

تعدادی از افراد طبق برخی مطالب منتسب به طب سنتی معتقدند که مصرف زیاد و مستمر آبلیمو و آبغوره به کاهش قند خون کمک می‌کنند. در صورتی که در مورد مصرف زیاد آبلیمو و آبغوره برای کاهش قند خون، هنوز شواهد علمی کافی وجود ندارد و تأثیر قطعی آن‌ها در کاهش قند خون ثابت نشده است. برخلاف برخی باورها، آبلیمو و آبغوره قند قابل‌ توجهی ندارند و جزو واحد میوه محسوب نمی‌شوند.

آیا لیموترش قند بالایی دارد؟

یکی از ابهامات رایج در میان عامه مردم این است که لیموترش، قند بالایی داشته و مصرف آن برای مبتلایان به دیابت محدودیت مصرف دارد. واقعیت این است که همه‌ میوه‌ها، چه شیرین و چه ترش، مقدار اندکی کربوهیدرات دارند اما برخلاف تصور عمومی، لیمو ترش یکی از میوه‌های کم‌ قند است و در هر ۱۰۰ گرم حدود ۲ تا ۳ گرم قند دارد. اما نوع و سرعت جذب آن‌ متفاوت است. لیموترش به‌دلیل دارا بودن ویتامین C و فیبر، قند خون را به‌ آرامی تغییر می‌دهد و بیماران دیابتی می‌توانند در حد متعادل از آن استفاده کنند.