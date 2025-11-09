خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همۀ آنچه باید دربارۀ نگه‌داری از «تخم‌مرغ» بدانیم

همۀ آنچه باید دربارۀ نگه‌داری از «تخم‌مرغ» بدانیم
کد خبر : 1711633
لینک کوتاه کپی شد.

آیا تاریخ درج‌شده روی بسته‌ها یا شانه‌های تخم‌مرغ واقعاً نشان‌دهنده میزان تازگی آنهاست؟ شاید گیج‌کننده به‌نظر برسد، اما واقعیت این است که آن تاریخ به معنای پایان قطعی امکان مصرف نیست.

اگر فقط به این دلیل تخم‌مرغ‌ها را دور می‌ریزید که روی آن نوشته «بهتر است تا فلان تاریخ مصرف شود»، احتمالاً دارید پول‌تان را هدر می‌دهید. شاید گیج‌کننده به‌نظر برسد، اما آن تاریخ به معنای پایان قطعی مصرف نیست. نظرسنجی اخیر CNET نشان داده که آمریکایی‌ها به‌طور متوسط سالانه ۱۵۰۰ دلار غذا را دور می‌ریزند و تخم‌مرغ نمونه‌ی خوبی از آنست. 

پیش از اینکه یک شانه تخم مرغ سالم دیگر را دور بیندازید، بهتر است بدانید که روش‌هایی ساده و قدیمی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توانید بفهمید آیا تخم‌مرغ واقعاً خراب شده یا نه.

تخم‌مرغ‌ها در یخچال چقدر دوام می‌آورند؟ 

همۀ آنچه باید دربارۀ نگه‌داری از «تخم‌مرغ» بدانیم

 

به گفته‌ی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، تخم‌مرغ‌ها معمولاً ۳ تا ۵ هفته در یخچال قابل‌مصرف هستند. با این حال، اغلب یک تا دو هفته پس از تاریخ «بهتر است تا… مصرف شود» نیز قابل‌خوردن هستند، به شرط آن‌که در یخچال نگهداری شده باشند. بنابراین بهتر است: 

 

  • تخم‌مرغ‌ها را در بسته‌بندی اصلی خودشان نگه دارید. 

  • سر باریک تخم‌مرغ‌ها را رو به پایین قرار دهید تا هوای داخل تخم‌مرغ در بالا جمع شود و رطوبت کمتر از دست برود و زرده وسط بماند. 

  • آن‌ها را در سردترین بخش یخچال نگه دارید، نه در قفسه‌ی در یخچال، چون آنجا دما بیشتر تغییر می‌کند. 

توجه کنید: تخم‌مرغ‌های آب‌پزِ پوست‌دار حدود یک هفته در یخچال سالم می‌مانند. 

چرا تخم‌مرغ را در یخچال نگه می‌داریم؟ 

در آمریکا، تخم‌مرغ‌ها شسته می‌شوند و این کار پوشش محافظ طبیعی روی پوسته را از بین می‌برد که موجب می‌شود در برابر باکتری‌ها حساس‌تر شوند. به همین دلیل، باید در یخچال نگهداری شوند. اما در برخی کشورها، تخم‌مرغ‌ها شسته نمی‌شوند و پوشش محافظ دارند، بنابراین نیازی به یخچال نیست.  اما اگر تخم‌مرغی را در یخچال گذاشتید، باید همیشه همان‌جا بماند، چون بیرون آوردن و گرم شدن می‌تواند موجب ایجاد میعان و رشد باکتری شود. 

آیا می‌توان تخم‌مرغ را در فریزر گذاشت؟ 

همۀ آنچه باید دربارۀ نگه‌داری از «تخم‌مرغ» بدانیم

بله، اما نه با پوسته. برای فریز کردن: می‌توانید تخم‌مرغ‌ها را بشکنید و مخلوط کنید. یا زرده و سفیده را جداگانه منجمد کنید. سفیده بهتر فریز می‌شود چون بافتش حفظ می‌شود. برای فریز کردن زرده، باید نمک، شربت ذرت یا شکر افزود تا بافتش تغییر نکند. می‌توان تخم‌مرغ‌های جداگانه را در قالب یخ یا قالب کیک فنجانی فریز کرد و تا یک سال نگه داشت. تخم‌مرغ‌های پخته (مثل خاگینه یا همزده) را هم می‌توان ۲ تا ۳ ماه در فریزر نگه داشت. 

چگونه بفهمیم تخم‌مرغ تازه است؟ (تست غوطه‌وری) 

همۀ آنچه باید دربارۀ نگه‌داری از «تخم‌مرغ» بدانیم

برای بررسی سلامت تخم‌مرغ: 

  1. یک لیوان بزرگ را با آب سرد پر کنید. 

  2.  تخم‌مرغ را به‌آرامی داخل آن بیندازید. 

  • اگر غرق شد و روی پهلو خوابید: تازه و قابل‌مصرف است. 

  • اگر غرق شد اما ایستاده ماند: هنوز قابل‌استفاده است ولی قدیمی‌تر است. 

  • اگر کاملا شناور شد: خراب شده و باید دور انداخته شود. 

این آزمایش به این دلیل کار می‌کند که با افزایش سن تخم‌مرغ، هوا درون آن جمع می‌شود و سبب می‌شود تخم‌مرغ شناورتر شود. 

توجه کنید:

  • اگر یک تخم‌مرغ سالم بود، به معنای سالم بودن همه‌ی تخم‌مرغ‌های شانه نیست؛ هر کدام را باید جداگانه بررسی کنید. 

  • پس از شکستن تخم‌مرغ، اگر بوی گوگرد شدید داد، خراب است. 

  • رنگ‌های صورتی، سبز یا رنگین‌کمانی در سفیده یا زرده هم نشانه‌ی آلودگی باکتریایی است. 

آیا تاریخ «بهتر است تا … مصرف شود» روی شانه‌های تخم‌مرغ دقیق است؟ 

این تاریخ فقط راهنماست و قانون قطعی نیست. اگر تخم‌مرغ‌ها یخچالی باشند، معمولاً ۱ تا ۲ هفته پس از تاریخ درج‌شده قابل‌مصرف هستند. البته با گذشت زمان، کیفیت تخم‌مرغ افت می‌کند: 

  • سفیده رقیق‌تر می‌شود

  • تخم‌مرغ سفتی خود را از دست می‌دهد، اما همچنان ممکن است قابل‌خوردن باشد. 

 

منبع فرادید
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ