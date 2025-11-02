۴ ویتامینی که بدن شما را برای خواب آماده میکند
بیخوابی یکی از مشکلات شایع در بین افراد است که گاه به کمبود برخی ریزمغذیها مانند ویتامینها و املاح مرتبط میشود.
کمبود ویتامین B12 میتواند با ایجاد علائم افسردگی، زمینهساز بیخوابیهای شدید شود؛ بهویژه در افراد گیاهخوار که ممکن است این ویتامین را کمتر دریافت کنند.
ویتامین D نیز نقش موثری در خواب دارد؛ کمبود آن معمولاً بهدلیل عدم دریافت نور کافی خورشید است و ممکن است روند به خواب رفتن را دشوار کند. حداقل ۲۰ دقیقه حضور در آفتاب و مصرف مکملها توصیه میشود.
در فقر آهن، فرد ممکن است دچار سندروم پاهای بیقرار شود که کیفیت خواب را مختل میکند. آهن همچنین در تولید ملاتونین و سروتونین نقش دارد. مصرف گوشت قرمز به همراه منابع ویتامین C جذب آهن را افزایش میدهد.
منیزیم نیز به تنظیم خواب کمک میکند و با تسهیل تولید ملاتونین و گابا، روند خواب طبیعی را در بدن حفظ میکند.