عیدی کارگران چقدر است؟ / زمان و مبلغ عیدی کارگران ۱۴۰۵ + جزئیات واریز

نحوه محاسبه عیدی کارگران

بر اساس قانون کار، عیدی هر کارگر برای یک سال کامل خدمت معادل یک ماه حقوق پایه تعیین می‌شود. این قانون به این معناست که کارگرانی که یک سال تمام در یک شرکت یا سازمان فعالیت کرده باشند، مبلغی برابر با حقوق یک ماه خود به عنوان عیدی دریافت می‌کنند.

در صورتی که کارگر کمتر از یک سال سابقه خدمت داشته باشد، عیدی به نسبت مدت خدمت او محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر کارگری شش ماه در طول سال مشغول به کار بوده باشد، نصف حقوق ماهانه به عنوان عیدی به او تعلق می‌گیرد.

کارفرمایان موظف هستند در محاسبه عیدی تمامی عوامل قانونی مانند سنوات خدمت، مزایای پایه و سایر پرداخت‌های مستمر را مد نظر قرار دهند تا مبلغ نهایی عیدی دقیق و منطبق با مقررات باشد. این شفافیت در محاسبه به جلوگیری از اختلافات بین کارگران و کارفرمایان کمک می‌کند و حقوق قانونی کارگران را تضمین می‌نماید.

مبلغ عیدی کارگران ۱۴۰۵

میزان عیدی کارگران بر اساس حقوق روزانه محاسبه می‌شود و حداقل آن معادل حقوق روزانه ضربدر ۶۰ روز و حداکثر آن حقوق روزانه ضربدر ۹۰ روز است. با توجه به اینکه حقوق روزانه مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال (معادل ۳۴۶٬۳۶۵ تومان) است، حداقل عیدی کارگران برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۷٬۸۱۹٬۳۶۰ ریال (۲۰٬۷۸۱٬۹۳۶ تومان) و حداکثر آن حدود ۳۱۱٬۷۲۸٬۰۰۴ ریال (۳۱٬۱۷۲٬۸۰۰ تومان) خواهد بود.

زمان واریز عیدی کارگران ۱۴۰۵

طبق قانون کار، کارفرمایان موظف هستند عیدی کارگران را حداکثر قبل از پایان سال مالی و پیش از آغاز تعطیلات نوروز به حساب آنها واریز کنند. در سال‌های گذشته، این پرداخت معمولاً در ماه‌های پایانی سال و به ویژه در بهمن یا اسفند انجام می‌شد و انتظار می‌رود امسال نیز عیدی در همین بازه زمانی به حساب کارگران واریز شود.

منبع سایت دیده‌ بان ایران

