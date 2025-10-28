خوراکی‌ های منجمد معجزه‌ آسا در کاهش قند خون شما

اگرچه مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه همیشه توصیه شده است، اما استفاده از مواد غذایی منجمد نیز به شرط اطمینان از کیفیت آنها می‌تواند مفید باشد. در گزارشی از نشریه تخصصی «ایتینگ‌ول»، ۱۰ خوراکی منجمدی که می‌توانند به کنترل قند خون کمک کنند، معرفی شده‌اند.

بروکلی منجمد

سبزیجات و میوه‌های یخ‌زده معمولاً در بهترین زمان برداشت شده و سریعاً منجمد می‌شوند تا کیفیت و مواد مغذی آن‌ها حفظ شود. بروکلی منجمد به‌دلیل خرد شدن پیش از انجماد، از لحاظ زمان آماده‌سازی بسیار مناسب است. هر پیمانه بروکلی پخته حاوی بیش از پنج گرم فیبر بوده و ترکیبات گوگردی موجود در آن نظیر «سولفورافان» می‌توانند به تنظیم قند خون و بهبود مقاومت به انسولین کمک کنند.

اسفناج منجمد

خوردن اسفناج منجمد به شما این امکان را می‌دهد که به‌صورت بیشتری از آن بهره ببرید و مواد مغذی بیشتری دریافت کنید. یک پیمانه اسفناج پخته‌ شده منجمد شامل هشت گرم فیبر است، در حالی که همین مقدار اسفناج خام کمتر از نیم گرم فیبر دارد.

ذرت یخ‌زده

ذرت یکی دیگر از خوراکی‌های مفیدی است که به‌عنوان هم غلات کامل و هم سبزیجات محسوب می‌شود. با مصرف متعادل آن به‌دلیل داشتن شاخص گلیسمی پایین، از افزایش قند خون ناگهانی جلوگیری می‌کنید. یک فنجان ذرت منجمد پخته چهار گرم فیبر دارد و می‌تواند همراهی مناسب برای پروتئین‌های کم‌چرب باشد.

برنج گل‌کلم

برنج گل‌کلم، یکی از بهترین جایگزین‌ها برای غلات، به‌ویژه در کنترل قند خون است. هر ۸۵ گرم گل‌کلم خام دو گرم فیبر و چهار گرم کربوهیدرات دارد و بسته‌های آماده منجمد نیز تهیه این ماده غذایی را راحت‌تر می‌کند.

توت‌های منجمد

انواع توت‌های یخ‌زده شامل بلوبری، تمشک، توت‌فرنگی و شاه‌توت در زمان رسیدن کامل برداشت می‌شوند و سپس منجمد می‌گردند. هر پیمانه از این توت‌ها حدود سه گرم فیبر دارند که گزینه‌ای عالی برای کمک به کنترل قند خون هستند.

آووکادو یخ‌زده

آووکادو ، که به‌عنوان منبعی غنی از چربی‌های غیر اشباع مفید شناخته می‌شود، اثر کمی بر سطح قند خون دارد. نیم پیمانه از نوع یخ‌زده این میوه حاوی چهار گرم فیبر است و برای جلوگیری از هدررفت، استفاده از نوع منجمد آن مناسب است. همچنین آووکادوی یخ‌زده انتخاب ایده‌آلی برای معجون‌های مختلف محسوب می‌شود.

ماهی منجمد

پروتئین، فرآیند گوارش را کند کرده و جذب کربوهیدرات‌ها و قند را کاهش می‌دهد. ماهی‌های منجمد نظیر سالمون و کاد سرشار از پروتئین هستند؛ برای نمونه، ۸۵ گرم سالمون پخته ۲۱ گرم پروتئین داشته و همین مقدار کاد ۱۷ گرم پروتئین دارد. این ماهی‌ها همچنین منبع مناسبی از چربی‌های امگا ۳ هستند.

میگو منجمد

میگو که یکی از منابع غنی پروتئین به شمار می‌آید، بسیار سریع یخ‌زدایی می‌شود. ۸۵ گرم میگوی پخته دارای ۲۰ گرم پروتئین است.

ادامامه (سویای سبز) منجمد

ادامامه یک پروتئین گیاهی فوق‌العاده است. هر پیمانه از آن شامل ۱۸ گرم پروتئین و هشت گرم فیبر است و به‌سبب دارا بودن فیبر بالا، بار گلیسمی پایینی دارد و به افزایش ناگهانی قند خون منجر نمی‌شود.

کلم کِیل منجمد

از سبزیجات غنی تغذیه‌ای است که در فرآیند انجماد نیز کیفیت خود را حفظ می‌کند. یک پیمانه کلم کیل یخ‌زده پخته، حدود چهار گرم فیبر دارد و سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها نظیر کوئرستین و کامفرول است که می‌توانند حساسیت به انسولین را افزایش داده و قند خون را تنظیم کنند.

نکته

در خوراکی‌های خود به میزان فیبر دقت کنید و مواردی را انتخاب کنید که حداقل سه گرم فیبر در هر وعده داشته باشند.

از غذاهای پروتئینی یخ‌زده‌ای بهره بگیرید که دارای حداقل هفت گرم پروتئین در هر وعده باشند.