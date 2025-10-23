مصرف خوراکی روغن زیتون می ‌تواند به رفع یبوست کمک کند، زیرا این روغن با نرم کردن مدفوع و روان ‌سازی دستگاه گوارش، عبور آن را آسان ‌تر می ‌کند. بهتر است ابتدا با یک قاشق غذاخوری شروع کنید تا ببینید بدنتان چه واکنشی نشان می ‌دهد.

روغن زیتون به‌عنوان ملین طبیعی

روغن زیتون در بدن مانند یک ملین طبیعی عمل می ‌کند و به چند طریق باعث بهبود حرکات روده می ‌شود:

با روان‌ سازی دستگاه گوار، روده را مرطوب ‌تر کرده و عبور مدفوع سفت را آسان ‌تر می ‌کند.

مصرف روغن زیتون باعث نرم ‌تر شدن مدفوع و تسهیل دفع آن می ‌شود.

مطالعات حیوانی نشان داده ‌اند که اسید اولئیک(یک اسید چرب موجود در روغن زیتون) می ‌تواند با افزایش سطح باکتری ‌های مفید روده(به ‌ویژه بیفیدوباکتری ‌ها) عملکرد سد روده ‌ای را بهبود دهد. این امر ممکن است در بلندمدت موجب بهبود گوارش و پیشگیری از یبوست شود.

روغن‌ های دیگر برای رفع یبوست

علاوه بر روغن زیتون، روغن‌ های معدنی، بذر کتان و بادام نیز اثرات مشابهی در رفع یبوست دارند.

در یک مطالعه، روغن بذر کتان در بهبود دفعات و قوام مدفوع مؤثرتر از روغن زیتون بود، هرچند هر دو تقریبا به اندازه روغن معدنی مؤثر بودند.

نحوه مصرف روغن زیتون برای درمان یبوست

مقدار مشخص و قطعی‌ برای مصرف روغن زیتون در درمان یبوست وجود ندارد، اما تحقیقات نشان داده ‌اند که بهترین زمان مصرف، صبح و با معده خالی است.

بسیاری از افراد با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون در صبح تسکین می یابند.

با این حال، مطالعات نشان داده ‌اند که ۴ میلی ‌لیتر(حدود سه‌ چهارم قاشق چای‌ خوری) نیز می ‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد.

زمان مشخصی برای اثرگذاری روغن زیتون وجود ندارد، زیرا واکنش بدن هر فرد متفاوت است.

اگر برای اولین ‌بار روغن زیتون را برای رفع یبوست امتحان می ‌کنید، بهتر است تا مدتی نزدیک سرویس بهداشتی باشید تا از واکنش بدنتان مطمئن شوید.

چه کسانی نباید از روغن زیتون برای یبوست استفاده کنند؟

مصرف روغن زیتون برای اغلب بزرگسالان سالم بی‌خطر است، اما برخی افراد باید از آن پرهیز کنند:

نوزادان و کودکان خردسال، زیرا هنوز مهارت لازم برای بلع ایمن این مایع غلیظ را ندارند.

افرادی که باید مصرف چربی(حتی چربی ‌های مفید) را محدود کنند، تا زمانی که با پزشک خود مشورت نکرده ‌اند نباید آن را امتحان کنند.

افرادی که به زیتون یا ترکیبات موجود در روغن زیتون آلرژی دارند نیز باید از مصرف آن خودداری کنند.

نکات مهم پیش از مصرف

پیش از شروع مصرف روغن زیتون برای رفع یبوست، حتما با پزشک مشورت کنید و به موارد زیر توجه داشته باشید:

اگر داروهای کاهنده فشار خون مصرف می‌کنید، دقت کنید که روغن زیتون نیز می ‌تواند فشار خون را کاهش دهد و ممکن است باعث افت بیش ‌از حد شود.

بهتر است با مقدار کم شروع کرده و به‌ تدریج افزایش دهید تا ببینید بدن‌ تان چطور واکنش نشان می ‌دهد.

مصرف بیش از حد روغن زیتون ممکن است باعث نفخ، گاز و اسهال شود.

روغن زیتون نوعی چربی‌ با کالری بالا است. هر قاشق غذاخوری حدود 120 کالری دارد؛ پس در مصرف روزانه افراط نکنید. زیاده‌ روی در مصرف آن می ‌تواند به افزایش وزن منجر شود.

اگر یبوست بیش از چند هفته ادامه دارد، یا همراه با درد شدید شکم، وجود خون در مدفوع، کاهش وزن ناخواسته یا تغییر در عادات دفع است، حتما باید به پزشک مراجعه کنید.

این علائم ممکن است نشانه وجود بیماری‌های گوارشی جدی ‌تر باشند که نیاز به بررسی و درمان تخصصی دارند.

منبع عصر ایران

انتهای پیام/