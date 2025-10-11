۱۱ اکتبر روز جهانی بریانی است

بریانی: شاهکار معطر آشپزی جنوب آسیا

بریانی یکی از نمادهای برجسته آشپزی هندوستان، پاکستان، بنگلادش و حتی ایران است. این غذای خوش‌عطر و رنگارنگ ترکیبی از برنج، گوشت (معمولاً مرغ، گوسفند یا گاو)، ادویه‌های گرم و معطر، ماست، پیاز سرخ‌شده و گاهی زعفران است که لایه‌لایه پخته می‌شود.

ریشه‌های تاریخی بریانی

منشأ بریانی به دوران مغول‌ها در هند بازمی‌گردد. گفته می‌شود که این غذا توسط ملکه نورجهان برای تقویت سربازان ابداع شد.

واژه "بریانی" از واژه فارسی "بریان" به معنی "سرخ کردن" یا "پختن" گرفته شده است، که نشان‌دهنده تأثیر آشپزی ایرانی بر این غذاست.

تنوع منطقه‌ای

بریانی در هر منطقه‌ای رنگ و طعم خاص خود را دارد:

بریانی حیدرآبادی: با طعم تند و استفاده از گوشت گوسفند و زعفران.

بریانی لکهنوی (آوادی): ملایم‌تر و پخته‌شده با روش دم‌کردن.

بریانی بمبئی: با طعم شیرین‌تر و استفاده از سیب‌زمینی.

بریانی پاکستانی: اغلب با ماست و ادویه‌های قوی‌تر تهیه می‌شود.

بریانی ایرانی: در برخی مناطق مانند یزد یا کرمان، بریانی با گوشت چرخ‌کرده و نان سنگک سرو می‌شود که البته با بریانی هندی تفاوت دارد.

جشن غیررسمی بریانی

اگرچه ۱۱ اکتبر به‌طور رسمی روز جهانی دختر است، برخی دوستداران غذا در شبکه‌های اجتماعی این روز را به جشن بریانی اختصاص داده‌اند:

انتشار عکس‌های بریانی خانگی یا رستورانی.

به اشتراک‌گذاری دستور پخت‌های خانوادگی.

رقابت‌های دوستانه برای بهترین بریانی.

بریانی و خاطره‌های شخصی

برای بسیاری، بریانی فقط یک غذا نیست؛ بلکه یادآور مهمانی‌های خانوادگی، جشن‌های عروسی، یا سفرهای جنوب آسیا است. عطر بریانی می‌تواند خاطراتی از کودکی، مهمانی‌های مادربزرگ یا رستوران‌های محلی را زنده کند.

