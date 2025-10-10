۱۰ اکتبر روز جهانی تخم‌‌ مرغ است

تاریخچه روز جهانی تخم‌مرغ

روز جهانی تخم‌مرغ برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶ توسط کمیسیون بین‌المللی تخم‌مرغ در شهر وین پایه‌گذاری شد. هدف از این ابتکار، افزایش آگاهی عمومی درباره فواید تغذیه‌ای تخم‌مرغ و نقش آن در رژیم غذایی سالم بود. از آن زمان، این روز به یک رویداد جهانی تبدیل شده که در بیش از ۱۰۰ کشور جشن گرفته می‌شود.

اهداف و اهمیت جهانی

ترویج تغذیه سالم: تخم‌مرغ منبعی غنی از پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی است که برای رشد، تقویت سیستم ایمنی و سلامت مغز ضروری‌اند.

کاهش سوءتغذیه: به دلیل قیمت مناسب و ارزش غذایی بالا، تخم‌مرغ یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای مقابله با گرسنگی جهانی است.

حمایت از تولیدکنندگان محلی: این روز فرصتی برای تجلیل از صنعت تخم‌مرغ و تولیدکنندگان آن در سراسر جهان است، از جمله ایران که جزو کشورهای پیشرو در تولید تخم‌مرغ محسوب می‌شود.

خواص تغذیه‌ای تخم‌مرغ

پروتئین با کیفیت بالا: تخم‌مرغ حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری است.

ویتامین‌های مهم: شامل ویتامین A، D، E، B12 و کولین (مفید برای مغز و حافظه).

مواد معدنی: مانند آهن، سلنیوم، فسفر و روی.

آنتی‌اکسیدان‌ها: لوتئین و زآگزانتین برای سلامت چشم‌ها.

کنترل وزن: کم‌کالری و سیرکننده، مناسب برای رژیم‌های غذایی.

نمونه‌هایی از دستور پخت‌های محبوب

املت سبزیجات

تخم‌مرغ آب‌پز با نان تست و آووکادو

نیمرو با گوجه و پنیر

تخم‌مرغ شکم‌پر با قارچ و اسفناج

