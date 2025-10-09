عادات سالم از جمله ورزش و فعالیت بدنی، پرهیز از استعمال دخانیات، فعال نگه‌داشتن مغز و داشتن یک رژیم غذایی سالم، متعادل و متنوع در افزایش طول عمر نقش بسزایی دارند. در کنار این عادات، مصرف برخی ویتامین‌های خاص در رژیم غذایی نیز ممکن است در افزایش طول عمر مفید باشد.

به توصیه کارشناسان و متخصصان تغذیه، مصرف و دریافت این دو ویتامین عمر طولانی‌تری را برایتان رقم می‌زند:

۱) ویتامین D

ویتامین D که به عنوان ویتامین آفتاب نیز شناخته می‌شود، یک ماده مغذی برای افرادی است که می‌خواهند عمر طولانی داشته باشند.

کمبود ویتامین D با عوارض مرتبط با افزایش سن، مانند بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و تخریب عصبی مرتبط است. افراد می‌توانند با مصرف مکمل و رفع کمبود ویتامین D، ریسک ابتلا به این بیماری‌ها را کاهش دهند و به طور بالقوه عمر طولانی‌تری را تجربه کنند.

۲) ویتامین B۹

اسید فولیک، از زیرمجموعه‌های ویتامین B و شکل مصنوعی ویتامین B۹ است که شکل طبیعی آن در سبزیجات، آجیل، لوبیا و سایر غذاها یافت می‌شود.

این ویتامین به رشد سلولی کمک کرده و بدن را در برابر خطر سکته مغزی و سرطان‌های خاص حفظ می‌کند. تحقیقات نیز نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های اسید فولیک می‌تواند خطر سکته مغزی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و از این طریق به طول عمر بیشتر کمک کند.

منبع همشهری آنلاین

