فوت و فن درست کردن شاورما در خانه
طرز تهیه شاورما گوشت در خانه با طعمی اصیل و مشابه رستورانهای لبنانی، بههمراه آموزش مرحلهبهمرحله، مواد لازم و نکات کلیدی برای تهیه این غذای خوشمزه را می خوانید.
شاورما گوشت یکی از محبوبترین غذاهای خاورمیانهای است که طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد. طرز تهیه شاورما گوشت در خانه، با حفظ طعم اصیل لبنانی، دغدغه بسیاری از علاقهمندان به غذاهای ملل است.
این غذا با گوشت طعمدار شده، سبزیجات تازه و سس مخصوص تهیه میشود و اگر اصول تهیه آن رعایت شود، میتواند همان طعمی را داشته باشد که در بهترین رستورانهای لبنانی تجربه کردهاید.
طرز تهیه شاورما گوشت و مواد لازم برای آن
برای تهیه شاورما گوشت خانگی خوشمزه، مواد اولیه باید با دقت انتخاب شوند. استفاده از گوشت تازه و ادویههای مخصوص، طعم اصیل این غذا را تضمین میکند.
مواد لازم:
-
گوشت گوساله یا گوسفندی: ۵۰۰ گرم، خرد شده به صورت باریک (فیله یا راسته)
-
پیاز: ۲ عدد متوسط، خرد شده
-
سیر: ۳ حبه، رنده شده
-
ماست چکیده: ۳ قاشق غذاخوری ماست چکیده (برای ترد و مزهدار کردن گوشت)
-
آب لیموترش تازه: ۲ قاشق غذاخوری
-
سرکه سفید: ۱ قاشق غذاخوری (برای لطافت گوشت)
-
روغن زیتون: ۳ قاشق غذاخوری
-
ادویه شاورما (مخلوط زیره، دارچین، جوز هندی، فلفل سیاه، هل، پاپریکا) : ۲ قاشق چایخوری
-
نمک: به مقدار لازم
-
فلفل سیاه: به مقدار لازم
-
نان پیتا یا نان لواش: برای سرو
-
خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و پیاز حلقه شده: برای داخل ساندویچ
جایگزینها : اگر به گوشت قرمز علاقه ندارید، میتوانید از گوشت مرغ نیز استفاده کنید؛ اما در این صورت زمان مزهدار کردن و پخت متفاوت خواهد بود.
طرز تهیه شاورما گوشت بهصورت مرحلهبهمرحله
برای رسیدن به طعم واقعی شاورما گوشت، رعایت مراحل طرز تهیه شاورما گوشت اهمیت زیادی دارد. هر مرحله را با دقت اجرا کنید تا نتیجهای مطلوب حاصل شود.
-
مزهدار کردن گوشت:
-
گوشتهای باریک برشزده را با پیاز، سیر، ماست، آبلیمو، سرکه، روغن زیتون و ادویههای ذکر شده مخلوط کرده و در ظرف دربسته داخل یخچال به مدت ۴ تا ۱۲ ساعت استراحت دهید.
-
-
پخت گوشت:
-
پس از مزهدار شدن، گوشتها را از مواد جدا کرده و در تابه داغ بدون روغن اضافه تفت دهید تا آب گوشت کشیده شود و کمی برشته شود.
-
در صورت تمایل، میتوانید گوشت را در فر یا روی گریل هم بپزید تا طعم دودی ملایمی بگیرد.
-
-
آمادهسازی سس مخصوص:
-
یک سس مخصوص شاورما میتواند ترکیبی از ماست، سیر، آبلیمو، ارده یا سس تاهینی باشد. تمام مواد را مخلوط و مزهدار کنید.
-
-
چیدن ساندویچ:
-
نان پیتا یا لواش را باز کرده، سس را کف نان بزنید، سپس گوشت پخته، خیارشور، گوجه، پیاز و کاهو را داخل آن بچینید.
-
-
گرم کردن ساندویچ:
-
در صورت تمایل، ساندویچ را روی تابه یا در دستگاه گریل قرار دهید تا نان کمی برشته و طعمها به هم آمیخته شوند.
-
نکات کلیدی در طرز تهیه شاورما گوشت
رعایت نکات زیر کمک میکند تا شاورمایی حرفهای و با طعم رستورانی داشته باشید:
-
برای طعمی اصیلتر، از ادویه مخصوص شاورما استفاده کنید. این ادویه در عطاریها یا فروشگاههای تخصصی در دسترس است.
-
گوشت را بسیار نازک برش بزنید تا سریع پخته و طعمدار شود.
-
زمان مزهدار کردن را کوتاه نکنید؛ حداقل ۴ ساعت زمان لازم است.
-
تابه را کاملاً داغ کنید تا گوشتها آب نیندازد.
-
اضافه کردن کمی سماق به گوشت در مرحله آخر پخت، طعم ترشتری به آن میدهد.
پیشنهاد سرو شاورما گوشت
شاورما گوشت را میتوانید به روشهای متنوعی سرو کنید:
-
در قالب ساندویچ با نان پیتا یا لواش به همراه سبزیجات تازه و سس مخصوص
-
سرو در بشقاب بههمراه برنج زعفرانی، سیبزمینی سرخکرده و نان گرم
-
تزئین با جعفری خرد شده، پیازچه و کنجد برشته
-
سرو بههمراه چای نعناع یا دوغ محلی برای یک وعده کامل و دلپذیر
راز طعم عالی شاورما در خانه
اگر بهدنبال تهیه شاورما گوشت با همان طعم لذیذ رستورانهای لبنانی هستید، باید به انتخاب ادویهها، مدت زمان مزهدار کردن و نحوه پخت توجه ویژهای داشته باشید.
این غذا با وجود مواد ساده، اگر با دقت تهیه شود، میتواند به یکی از غذاهای محبوب شما تبدیل شود. امتحانش کنید و از طعمی متفاوت و دلچسب لذت ببرید.