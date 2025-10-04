طرز تهیه برگرهای گیاهی خانگی

این برگرهای گیاهی ساده با ۹ گرم پروتئین گیاهی، مناسب برای آماده سازی غذا و قابل تهیه در تنها ۳۰ دقیقه هستند! با استفاده از مواد اولیه ساده ای مانند نخود، جو دوسر و سبزیجات، این برگرها از بیرون ترد، از داخل نرم و بسیار لذیذ هستند و از هم نمی پاشند. سال هاست که این دستور پخت را امتحان می کنم و حتی همسرم که عاشق گوشت است،

همیشه درخواست تکرار آن را دارد! چه رژیم غذایی گیاهی داشته باشید و چه بخواهید غذاهای کامل تری مصرف کنید، این دستور پخت، انتخابی ایده آل برای بهترین برگرهای گیاهی است. با روش هایی برای سرخ کردن در تابه یا پخت در فر (که هر دو فوق العاده اند)، عاشق این دستور پخت آسان خواهید شد!

برگرهای گیاهی خانگی با نخود

همیشه عاشق برگرهای گیاهی بوده ام، اما برگرهای منجمد موجود در بازار اغلب بیش از حد نرم یا بی مزه هستند. چند سال پیش شروع به آزمایش دستور پخت خودم کردم و این نسخه از آن زمان تا کنون محبوب ترین در خانه ما بوده است! این برگرها پر از طعم اومامی، از بیرون کاملاً ترد و در مرکز همیشه نرم باقی می مانند.

من عاشق سرو کردن این برگرها با نان تست شده و افزودنی های جذاب (مانند سه ترکیب پیشنهادی که در ادامه معرفی می کنم) هستم، اما این برگرها به تنهایی یا روی سالاد هم لذیذند. برای وعده های غذایی جذاب، گاهی اوقات گزینه های متنوعی را آماده می کنم و به بچه ها اجازه می دهم برگرهای خودشان را بسازند!

چرا این دستور پخت برگر گیاهی را دوست خواهید داشت

مناسب برای آماده سازی غذا و شب های پرمشغله: بخش عمده زمان پخت نیاز به دخالت مستقیم ندارد، بنابراین این برگرها برای آماده سازی آخر هفته یا وعده های غذایی در شب های شلوغ کاملاً مناسب اند.

طعم دار: مغزهای بو داده، تاماری، سیر و سبزیجات تفت داده شده طعمی خوشمزه، کمی شیرین و شور ایجاد می کنند که از هر برگر گیاهی آماده ای بهتر است.

۱۲ عدد برگر: من معمولاً مقدار را دو برابر می کنم و باقی مانده را برای وعده های آسان در طول هفته فریز می کنم. این کار در روزهایی که وقت آشپزی ندارم، نجات دهنده است!

مناسب برای رژیم بدون گلوتن: با استفاده از جو دوسر و تاماری دارای گواهی بدون گلوتن، سایر مواد اولیه به طور طبیعی بدون گلوتن هستند و برای افراد با حساسیت یا آلرژی مناسب اند.

مورد تأیید کودکان سخت گیر: بچه هایم حتی متوجه نمی شوند این برگرها مغذی هستند و حتی طرفداران گوشت (یعنی کل خانواده ام) درخواست تکرار آن را دارند.

طرز پخت همبرهای گیاهی

نکاتی برای مواد اولیه :

این دستور پخت برگر گیاهی با مواد اولیه ساده و کامل تهیه می شود که احتمالاً اکثر آن ها را در خانه دارید. مواد مورد نیاز عبارت اند از:

• برنج قهوه ای: به برگرها ساختار و بافت جویدنی می دهد. می توانید از برنج قهوه ای منجمد قابل استفاده در مایکروویو برای صرفه جویی در زمان استفاده کنید یا برنج قهوه ای را در زودپز بپزید. فقط مطمئن شوید که برنج پخته و خنک شده باشد.

• نخود: برای پروتئین و بافت. من از نخود کنسروی برای صرفه جویی در زمان استفاده می کنم.

• گردو و تخمه آفتابگردان: برای پروتئین و بافت بیشتر. من آن ها را بو می دهم تا طعمی دودی و آجیلی داشته باشند. در صورت نیاز به نسخه بدون آجیل، گردو را با تخمه کدو جایگزین کنید

• روغن آووکادو: برای تفت دادن سبزیجات و سرخ کردن برگرها. هر روغنی که ترجیح می دهید مناسب است.

• فلفل دلمه ای قرمز و پیاز: شیرینی و عمق طعم را به برگر اضافه می کنند.

• سیر: از حبه های سیر تازه استفاده کنید و خودتان آن ها را ریز کنید تا بهترین طعم را داشته باشید.

• تاماری (یا سس سویا): طعم اومامی را اضافه می کند. برای بدون گلوتن بودن دستور، از تاماری استفاده کنید.

• پاپریکا، نمک و فلفل: طعم مواد دیگر را تقویت کرده و عمق و کمی تندی به برگرها می افزایند.

• جو دوسر سنتی: به چسبیدن مواد به یکدیگر کمک می کند. از انواع دیگر جو دوسر استفاده نکنید، چون بافت تغییر خواهد کرد. برای برگرهای بدون گلوتن، از جو دوسر دارای گواهی بدون گلوتن استفاده کنید تا از خطر آلودگی متقاطع جلوگیری شود.

• جعفری تازه: تازگی به برگر می افزاید. در صورت تمایل، می توانید از گشنیز برای طعمی کمی متفاوت استفاده کنید.

• تخم مرغ: به استحکام برگرها کمک می کند. برای نسخه وگان، از تخم کتان استفاده کنید.

مواد لازم برای برگرهای گیاهی

مواد لازم :

برنج قهوه ای پخته شده (خنک شده) ۲ پیمانه گردو ۱/۲ پیمانه تخمه آفتابگردان ۱/۲ پیمانه روغن آووکادو (تقسیم شده) ۲ قاشق غذاخوری پیاز زرد کوچک (بسیار ریز خردشده) ۱ عدد فلفل دلمه ای قرمز متوسط (بسیار ریز خردشده) ۱ عدد سیر (ریز خردشده) ۴ حبه تاماری (یا سس سویا) ۲ قاشق غذاخوری نمک دریایی ریز ۱ قاشق چایخوری پاپریکا ۱ قاشق چایخوری فلفل سیاه ۱/۴ قاشق چایخوری نخود (آبکش و شسته شده) ۱ قوطی ۴۰۰ گرمی جو دوسر سنتی (در صورت نیاز بدون گلوتن) ۱/۲ پیمانه جعفری تازه خردشده ۱/۴ پیمانه تخم مرغ بزرگ (در دمای اتاق) ۱ عدد

چگونه برگرهای گیاهی درست کنیم ؟

تهیه برگرهای گیاهی خانگی ساده تر از آن چیزی است که فکر می کنید! مراحل اصلی به این شرح است:

پیش از شروع، برنج قهوه ای را طبق دستورالعمل بسته بندی بپزید.

۲ پیمانه برنج پخته شده را اندازه گیری کنید و روی یک سینی فر با کاغذ روغنی به صورت یکنواخت پهن کنید تا سریع خنک شود.

فر را با دمای ۳۵۰ درجه فارنهایت (حدود ۱۷۷ درجه سانتی گراد) گرم کنید و گردو و تخمه آفتابگردان را روی یک سینی فر با لبه پخش کنید. به مدت ۵ تا ۷ دقیقه بپزید تا کمی برشته و معطر شوند. سپس کنار بگذارید تا خنک شوند.

یک تابه بزرگ را روی حرارت متوسط گرم کنید و ۱ قاشق غذاخوری روغن آووکادو اضافه کنید. پیاز و فلفل دلمه ای را به تابه اضافه کنید و روی حرارت متوسط رو به پایین به مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.

سیر، تاماری، نمک، پاپریکا و فلفل را اضافه کنید و ۲ دقیقه بپزید. سپس حرارت را خاموش کنید و اجازه دهید کمی خنک شود.

در غذاساز، برنج قهوه ای پخته شده، نخود، مغزهای بو داده، مخلوط سبزیجات تفت داده شده، جو دوسر، جعفری و تخم مرغ را بریزید. هر بار ۲ ثانیه هم بزنید تا بافتی توده ای ایجاد شود، اما پوره نشود. در صورت نیاز، کناره های غذاساز را تمیز کنید.

مراحل درست کردن همبرهای گیاهی

با استفاده از یک اسکوپ ۳.۲۵ اونسی یا ۳ قاشق غذاخوری برای هر برگر، مخلوط را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنید و به شکل برگر درآورید. برگرها را روی یک بشقاب قرار دهید.

نحوه شکل دادن برگرهای گیاهی

پخت: برگرهای گیاهی را در تابه سرخ کنید یا در فر بپزید تا کمی برشته و طلایی شوند. هر ۳ روش فوق العاده اند!

روش شماره ۱ - سرخ کردن برگرهای گیاهی در تابه

یک تابه بزرگ را روی حرارت متوسط رو به بالا گرم کنید و ۱ قاشق غذاخوری روغن آووکادو اضافه کنید. ۶ برگر را همزمان در تابه قرار دهید و هر طرف را به مدت ۴ تا ۵ دقیقه سرخ کنید. برگرها را به بشقاب منتقل کنید و این کار را برای برگرهای باقی مانده تکرار کنید.

روش شماره ۲ - پخت برگرهای گیاهی در فر

یک سینی فر با لبه را با کاغذ روغنی بپوشانید و برگرها را روی آن قرار دهید. کاغذ روغنی را به آرامی با اسپری روغن چرب کنید. در دمای ۴۰۰ درجه فارنهایت (حدود ۲۰۴ درجه سانتی گراد) به مدت ۲۰ دقیقه بپزید و در نیمه زمان پخت، برگرها را پشت و رو کنید.

روش شماره ۳ - کباب کردن برگرهای گیاهی

گریل را روی حرارت متوسط گرم کنید و توری ها را کمی چرب کنید تا برگرها نچسبند. برگرها را مستقیماً روی گریل قرار دهید و هر طرف را حدود ۴ تا ۵ دقیقه بپزید تا سفت شوند و خطوط گریل روی آن ها ایجاد شود. هنگام برگرداندن، با احتیاط عمل کنید؛ این برگرها به خوبی شکل خود را حفظ می کنند، اما همچنان نیاز به دقت دارند!

روش های پخت همبرهای وگان

ایده های تزئین و پیشنهادات سرو :

به نظر خانواده ام، بهترین بخش برگرهای گیاهی، افزودنی های آن هاست. در اینجا چند ترکیب طعم مورد علاقه ام را معرفی می کنم:

• الهام گرفته از مدیترانه: هوموس فلفل قرمز بو داده و سبزیجات میکرو

• عاشق سبزیجات: آووکادوی له شده، قارچ تفت داده شده، پیاز قرمز نازک برش شده

• کلاسیک: گوجه فرنگی، پیاز ورقه شده، چیپس خیارشور، خردل/کچاپ

نکات بهترین دستور پخت برگرهای گیاهی

مطمئن شوید مخلوط قبل از هم زدن در غذاساز خنک شده است تا بهتر به هم بچسبد!

• از مخلوط کردن بیش از حد خودداری کنید: مخلوط برگر را در غذاساز تا جایی هم بزنید که مواد به خوبی ترکیب شوند، اما نه آن قدر که به شکل پوره درآید. هدف، حفظ کمی بافت برای ایجاد حس «شبیه گوشت» است!

• کناره های غذاساز را تمیز کنید: هنگام مخلوط کردن، گاهی توقف کنید و کناره های غذاساز را تمیز کنید تا همه مواد به خوبی ترکیب شوند.

• مخلوط را خنک کنید: اگر مخلوط نخود و جو دوسر گرم یا نرم به نظر می رسد، آن را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در یخچال قرار دهید تا شکل دهی برگرها آسان تر شود و بهتر فرم خود را حفظ کنند.

• تقسیم بندی یکنواخت: من از یک اسکوپ ۳.۲۵ اونسی یا ۳ قاشق غذاخوری برای هر برگر استفاده می کنم تا همه برگرها اندازه یکسانی داشته باشند.

• خنک کردن روی توری: برگرهای پخته شده را به جای بشقاب، روی توری خنک کنید. این کار مانع از بخار کردن و نرم شدن کف برگرها می شود.

ایده هایی برای تزیین و سرو برگرهای وگان

تنوع ها

• برگرهای نخود مدیترانه ای: فلفل دلمه ای و پیاز را با گوجه فرنگی خشک شده و زیتون کالاماتا خردشده جایگزین کنید. سپس ¼ پیمانه پنیر فتا خردشده اضافه کنید و با پونه کوهی و رنده پوست لیمو طعم دار کنید. با یک قاشق سس تزاتزیکی و خیار ورقه شده سرو کنید.

• برگرهای تند جنوب غربی: جعفری را با گشنیز تازه جایگزین کنید و فلفل هالاپینو یا چیلی سبز خردشده اضافه کنید. کمی پاپریکای دودی یا پودر چیپotle برای تندی اضافه کنید و با آووکادو، سالسا و چند قطره آب لیمو سرو کنید.

• برگرهای گیاهی الهام گرفته از ایتالیا: ½ قاشق چای خوری پونه کوهی و ریحان خشک به مخلوط اضافه کنید و حدود ¼ پیمانه موزارلای رنده شده ترکیب کنید. با سس مارینارا و کمی ریحان تازه روی برگر سرو کنید یا حتی پنیر ذوب شده برای حس «برگر پیتزایی» اضافه کنید.

• برگرهای تایلندی با کره بادام زمینی: ۱ قاشق غذاخوری کره بادام زمینی خامه ای به مخلوط اضافه کنید. سپس فلفل دلمه ای و پیاز را با زنجبیل رنده شده و پیازچه جایگزین کنید و جعفری را حذف کنید. با سالادی از کلم خردشده، هویج و سس بادام زمینی سرو کنید.

• برگرهای باربیکیو چدار: ¼ پیمانه پنیر چدار رنده شده و یک قاشق سس باربیکیو مورد علاقه تان را به مخلوط اضافه کنید. به جای پیاز سفید یا زرد، از پیازچه یا پیاز قرمز خردشده استفاده کنید و با خیارشور و سس باربیکیو بیشتر روی نان تست شده سرو کنید.

• برگرهای قارچ و پنیر سوئیسی: قارچ تفت داده شده ریز خردشده و ¼ پیمانه پنیر سوئیسی رنده شده را به مخلوط اضافه کنید. این برگرها با پیاز کاراملی و خردل دیژون برای طعمی گرم و دلپذیر فوق العاده اند.

نکاتی برای پخت برگرهای وگان

نحوه نگهداری :

این دستور پخت برگر گیاهی خانگی برای آماده سازی غذا از قبل عالی است! من تقریباً همیشه یک دسته در فریزر دارم. روش نگهداری به این صورت است:

• یخچال: برگرهای پخته و خنک شده را در ظرف دربسته در یخچال تا ۴ روز نگهداری کنید.

• فریزر: هر برگر را با پلاستیک یا کاغذ روغنی بپیچید و در کیسه مناسب فریزر قرار دهید. تا ۳ ماه تازه می مانند.

• گرم کردن مجدد: برگرهای منجمد را یک شب در یخچال یخ زدایی کنید. سپس، آن ها را در مایکروویو به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه یا در تابه روی حرارت متوسط گرم کنید.

انتهای پیام/