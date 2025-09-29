خبرگزاری کار ایران
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف طولانی‌مدت غذاهای پرچرب نه تنها به چاقی و دیابت منجر می‌شود، بلکه می‌تواند حافظه میان‌مدت و بلندمدت شما را هم تحت تأثیر قرار دهد. خبر خوب؟ این آسیب‌ها قابل بازگشت هستند!

 پژوهشگران دانشگاه چیبا در ژاپن با بررسی اثرات رژیم غذایی پرچرب روی مگس میوه – مدلی که مسیرهای عصبی و متابولیکی مشابه انسان دارد – متوجه شدند که این رژیم باعث افزایش سطح چربی و قند خون و تجمع چربی در روده می‌شود. اما نکته مهم‌تر این بود که حافظه مگس‌ها تحت تأثیر قرار گرفت: حافظه کوتاه‌مدت دست‌نخورده باقی ماند، اما حافظه میان‌مدت و بلندمدت به طور قابل توجهی کاهش یافت.

علت این اختلال در فرآیندی سلولی به نام اتوفاژی نهفته است؛ اتوفاژی همان فرآیندی است که سلول‌ها با آن زباله‌ها و مواد زائد خود را بازیافت می‌کنند تا سالم بمانند. در مگس‌های تغذیه‌شده با رژیم پرچرب، این فرآیند مختل شده بود.

غذای پرچرب، قاتل خاموش حافظه!

خبر امیدوارکننده این است که محققان دریافتند می‌توان با افزایش اتوفاژی، آسیب حافظه را جبران کرد. روش‌های پیشنهادی شامل ورزش، روزه‌داری متناوب یا داروهای تقویت‌کننده اتوفاژی مانند راپامایسین هستند.

دکتر آیانو تونکی، سرپرست این تحقیق، می‌گوید:
«عادت‌های غذایی ما تأثیر مستقیمی بر سلامت مغز دارند. یافته‌های ما می‌تواند به کشف راهکارهایی برای پیشگیری از افت حافظه و بیماری‌های عصبی کمک کند.»

پیام ساده این پژوهش برای همه ما: مراقبت از مغز با مراقبت از رژیم غذایی شروع می‌شود. دفعه بعد که به یک غذای پرچرب فکر می‌کنید، به یاد داشته باشید که حافظه شما هم روی خط است!

 

