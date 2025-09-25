۲۵ سپتامبر روز جهانی رویا است

فلسفه روز جهانی رویا

بر اساس گزارش‌ها، شعار امسال این روز «پرورش رویا» است. این شعار بر اهمیت مراقبت، تقویت و دنبال‌کردن رویاها تأکید دارد—چه رویاهای شخصی، چه اجتماعی یا جهانی. هرکدام از ما رویایی در سر داریم، و این روز فرصتی است برای بازنگری در آن‌ها و تلاش برای تحقق‌شان.

رویاها چه نقشی در زندگی دارند؟

منبع انگیزه: رویاها به ما هدف می‌دهند و باعث می‌شوند برای رسیدن به چیزی بزرگ‌تر تلاش کنیم.

رشد خلاقیت: بسیاری از آثار هنری، اختراعات و ایده‌های نو از دل رویاها و تخیلات زاده شده‌اند.

درمان روانی: رویاپردازی می‌تواند به کاهش اضطراب، افزایش امید و بهبود سلامت روان کمک کند.

اتصال به ناخودآگاه: رویاهای شبانه اغلب بازتابی از احساسات، ترس‌ها و آرزوهای پنهان ما هستند.

رویا در هنر و فرهنگ

در هنر، رویاها منبعی بی‌پایان برای الهام هستند. هنرمندان با ترکیب واقعیت و خیال، جهانی تازه خلق می‌کنند که مخاطب را به تأمل و شگفتی وا‌می‌دارد. همان‌طور که در گفت‌وگویی با یک هنرمند خراسانی آمده: «هنر، کشف زیبایی‌های رویاگون در همین جهان واقعی است».

